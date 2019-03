El Municipio de Quito calcula que 392 620 turistas se movilizarán en las terminales por el feriado de Carnaval

LEA TAMBIÉN

Largas filas de turistas se formaron en las boleterías de la Terminal Interprovincial de Quitumbe, en el sur de Quito, desde las 17:00 de este viernes 1 de marzo del 2019.

Ellos viajan a diferentes puntos del país al inicio del feriado de Carnaval que comienza desde las 12:00 de hoy y finaliza el martes 5 de marzo del 2019. El Municipio de Quito calcula que 392 620 personas se movilizarán en las terminales de la capital con dirección a otros puntos del país.



Se prevé que el flujo de viajeros se registrará desde la tarde y noche de hoy hasta el domingo próximo.

El feriado de Carnaval comienza desde las 12:00 de hoy y finaliza el martes 5 de marzo del 2019. Foto: EL COMERCIO



En ese sentido se dispuso 17 050 frecuencias programadas que saldrán desde las cinco terminales: 5554 desde Quitumbe y 2430 de Carcelén, en el norte. También 9066 de las microregionales.

La tarde de hoy, la gente esperaba con impaciencia adquirir un boleto para movilizarse. Max Moscoso tuvo que esperar más de una hora para viajar a Riobamba, la capital del Chimborazo.



Contó que la fila se demoraba en avanzar porque hay gente que no respeta los turnos. Su objetivo es aprovechar estas vacaciones para visitar a sus parientes.



María Naranjo estaba preocupada porque los boletos se vendían pronto y temía no conseguir uno. Ella vive en Riobamba y visitar a su familia.



El mismo problema tenía María Guadamud, quien viajaba a Santo Domingo. "Si no consigo un tiquete, tendré que viajar mañana".

