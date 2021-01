Terminal de Cargas de Guayaquil tiene lista la logística para recibir primer lote de vacunas

En Guayaquil se ha organizado para que el avión que arribe con las vacunas Pfizer se estacione lo más cercano a la Terminal de Cargas Ecuador (TCE). Estaría a menos de 100 metros y el traslado de los lotes, desde la aeronave a la estación, tomaría menos de cinco minutos.

Así lo explicó Jorge Rosillo, gerente de TCE, a este Diario a pocas horas del arribo del primer lote de vacunas contra el covid-19 a Guayaquil. Calcula que la nave podría aterrizar alrededor de las 18:00 al Puerto Principal, una vez que haga su primer desembarque en Quito.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que la primera parada será en la capital este miércoles 20 de enero de 2021, a las 16:00, y luego continuará el viaje hasta Guayaquil. Y desde esta ciudad saldrá una cantidad de dosis para Cuenca.



La semana pasada se realizó una reunión con los operadores logísticos y agentes aduaneros para programar el arribo a la terminal de las primeras dosis para el plan piloto de vacunación. Y el viernes 15 de enero la TCE recibió el protocolo de laboratorios Pfizer.



Según Rosillo, también realizaron consultas a “colegas” de otros aeropuertos de la región, como Chile y Costa Rica, que ya han recibido las vacunas de Pfizer para conocer los requerimientos logísticos.



Explicó que las vacunas de Pfizer llegarán en un contenedor y dentro de otro contenedor, que se denomina pasivo, con hielo seco, del tamaño de una lavadora de ropa. El contenedor no necesita conectarse a corriente. La ventaja es que puede permanecer en temperatura ambiente hasta 10 días.



La terminal ha planificado colocar la carga sensible en una cámara de aire acondicionado en Guayaquil, con una temperatura ambiente entre 18 y 20 grados centígrados, para evitar calor y la humedad de estos días de invierno en la ciudad. Hasta ahora no conoce la cantidad de vacunas que llegarán a Guayaquil, pero señala que cada contenedor tiene capacidad para 5 000 dosis.



También se ha coordinado con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) para realizar hacer el trámite de desaduanización lo más rápido posible, ya que el importador es Pfizer. “El compromiso aduanero es sacarla en menos de una hora de la terminal y luego los camiones del Ministerio completarían su traslado”, dijo.



“La logística aérea no es la complicada, sino la logística terrestre”, señaló el gerente de TCE. Además, se han tomado previsiones, en caso de que una caja llegue dañada en el manipuleo o en el avión y estarán provistos de hielo seco.



La TCE está ubicada junto a la terminal comercial del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el norte de la ciudad, y en otras ocasiones ha recibido carga sensible como órganos para trasplantes, córneas y vacunas, que son de transporte delicado.