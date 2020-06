¿Cómo terminará el año escolar en la Sierra y Amazonía?

LEA TAMBIÉN

Samantha Acosta cursa el cuarto de básica en un plantel fiscomisional del sur de Quito. Cuenta que está asustada por lo que vive el país y que prefiere estar en su casa con su familia para que todos estén bien. A veces se aburre –reconoce– pero juega con sus hermanos o hace tareas, para ayudar a su mamá, Yuly Córdova.

Ella cuenta que a su hija le va bien estudiando desde el hogar. “Entiende rápido y hace las tareas con ganas”. El problema es otro, dice la madre de familia: “no aprende lo necesario”.



Córdova comenta que desde que reciben las planificaciones del Ministerio de Educación los contenidos no son relevantes. “No tiene nada que ver con lo que estaban siguiendo en clases, es una pérdida de tiempo. Yo como madre prefiero las materias como son y avanzar en los temas que estaban en el plan inicial”.



Detalla que en matemáticas, por ejemplo, su hija ya no realiza ejercicios sino que responde preguntas de lecturas como ¿cuántos años han pasado desde la creación de la pólvora hasta nuestros días? Por esa razón, la madre considera que los chicos “van a terminar con muchos vacíos”.



28 días de clase quedan para que los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía terminen el año escolar 2019-2020, de modo oficial. Aunque en planteles particulares, las clases pueden alargarse una semana. El ciclo finalizará el martes 30 de junio del 2020, con estudiantes y docentes cumpliendo sus tareas desde casa, por la emergencia del covid-19, los alumnos deben presentar un portafolio con sus tareas.



La calificación del portafolio estudiantil será la única nota para el segundo quimestre. Se trata de los deberes realizados en esta temporada. Esta nota se promediará con la obtenida por los estudiantes en el primer quimestre. Así consta en los Lineamientos para el proceso de evaluación del portafolio estudiantil, que los maestros recibieron de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación.



El documento contiene las orientaciones para el proceso de evaluación del portafolio, que contendrá todas las actividades que los estudiantes de este régimen han desarrollado durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



Todos los estudiantes que entreguen su portafolio estudiantil tendrán una nota mínima de siete sobre 10. Esta será la condición que evidencie su promoción al siguiente año de escolaridad, se lee en el documento oficial.



En este también se propone una rúbrica, que será el insumo para evaluar los tres puntos restantes. Cada uno corresponde a la participación, el contenido del portafolio y la presentación del mismo.



El primer ítem será calificado por la familia del estudiante y los otros por su docente. La escala, según los criterios de trabajo del estudiante que se indican en la rúbrica, va desde uno y baja a 0,75; 0,50 o cero.



En el régimen Sierra hay 1,3 millones de alumnos que asisten a instituciones fiscales. En el caso de los planteles particulares los cronogramas varían. Algunos consultados por este Diario confirmaron que terminarán el año entre la tercera y última semana de junio del 2020.