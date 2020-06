Este 19 de junio termina el plazo para el registro de extranjeros y salida del padrón pasivo del CNE

LEA TAMBIÉN

Este viernes, 19 de junio del 2020, vence el plazo para que los ciudadanos soliciten su salida del padrón pasivo que elaboró el Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del cronograma de los comicios generales del 2021.

También expira el plazo para que los ciudadanos extranjeros que residen legalmente en el país desde hace más de cinco años, soliciten ser incorporados al registro electoral, para que puedan sufragar en las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos del próximo año.



Según cifras del CNE, hasta el momento unos 800 ciudadanos han solicitado salir del padrón pasivo. Se trata de un listado en el que se incluyeron a 607 417 personas que no han sufragado en los cuatro últimos procesos electorales, ni que tampoco han efectuado trámites en el CNE.



El organismo electoral recordó que estas dos solicitudes se realizan en línea, pero también en las delegaciones provinciales en donde existan las condiciones de bioseguridad, con base en el sistema de semaforización por el covid-19.



Además, se aclaró que quienes realicen el trámite después del 19 de junio de 2020, serán considerados para las elecciones subsiguientes.



Para salir del padrón pasivo y la habilitación en el registro actualizado, no se requiere pagar multas pendientes, aunque esto no significa la exoneración de las mismas, precisó el CNE. Estos trámites se realizan en la página web del CNE.



Según el cronograma electoral vigente, las elecciones se realizarán el próximo 7 de febrero del 2021. Y de ser necesaria una segunda vuelta, está planificada para el 11 de abril.



Sin embargo, tras la segunda reunión del consejo consultivo de organizaciones políticas, las autoridades del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) anunciaron que analizarán sí se puede revisar ciertas fechas del calendario, sin alterar los plazos necesarios para tramitar apelaciones y otros recursos.



Esto, ya que más de 15 partidos y movimientos pidieron al CNE aplazar la fecha de las elecciones, pues en el cronograma no se consideró la nueva realidad que vive el país, debido a la pandemia del coronavirus.