Un tercio de menores de 5 años está malnutrido en el mundo, según Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en su informe denominado Niños, alimentos y nutrición, presentó cinco metas para promover una alimentación saludable y balanceada en la población infantil. La idea -dijo el organismo- es reducir problemas graves como desnutrición (talla baja), obesidad, sobrepeso y, a futuro, enfermedades como la diabetes.

En el reporte, publicado este octubre del 2019, el organismo alertó porque uno de cada tres niños menores de 5 años está desnutrido o tiene sobrepeso. Y, uno de cada dos padece de hambre oculta, es decir, carencia de vitaminas, hierro y otros. Ambos disminuyen la calidad de vida de un infante, ya que su crecimiento se desacelera.



Otro dato que llama la atención es que solo dos de cada cinco lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la lactancia materna se podría salvar 820 000 niños al año en todo el mundo, se explica en este documento.



Mónica Villar es nutricionista y se desempeña como coordinadora de Nutrición Humana, de la carrera de Salud, de la Universidad San Francisco de Quito. Ella resalta la importancia de los primeros 1 000 días de vida de una persona -se cuentan desde que el niño está en el vientre de la madre hasta los 2 años-. El motivo principal, dice, es que el niño está en etapa de crecimiento, por lo que padres y madres deben apostar por una nutrición balanceada; destacando la lactancia exclusiva los primeros seis meses.



Para ella, lo ideal es el consumo de verduras, frutas y hortalizas; además se debe incluir la proteína animal. “Esto aporta con los nutrientes necesarios para el crecimiento del niño”.



Madres como Grace del Pozo vigilan atentamente la alimentación de sus hijos. Ella tiene dos: Angela, de 11 años, y Dennise, de 9. La primera alimentación de las niñas no fue la ideal -reconoce- ya que no cumplieron con el periodo de lactancia el primer año.



Su primera hija, casi adolescente, solo tomó leche materna los primeros siete meses. “Le empecé a dar papillas de fruta y verdura y prefirió esos productos a mi leche”. Es por ello que los médicos le recomendaron el consumo de sucedáneos de la leche o fórmulas como se conoce a estos productos.



En el documento de Unicef también se alerta sobre el uso de los sucedáneos, que no son un reemplazo del amamantamiento. “El uso de sustitutos de la leche materna es motivo de preocupación. Entre 2008 y 2013, las ventas de leche maternizada aumentaron en un 41% en todo el mundo y en un 72% en países de ingresos medianos altos como el Brasil, China y Turquía”.



Grace reconoce que no tuvo opción con sus hijas. Los dos primeros meses, Dennise tomó su leche. Luego, producto de una enfermedad, tuvo que suspender la lactancia. Con estos antecedentes, esta madre ha optado por cuidar rigurosamente la alimentación de sus hijas. “No les permito el consumo de azúcar ni de sal en exceso; tampoco las grasas”, señaló.



Su alimentación se basa en frutas, verduras y carnes. Por ejemplo, en las colaciones escolares les envía una porción de tallarín y carne al vapor. Mientras que en la merienda o cena optan por una tasa de ensalada y carne al horno.



Adicionalmente, en ese hogar se controla la actividad física. “Ambas practican deportes como el básquet”. Así, Grace ha logrado que sus hijas tengan un crecimiento acorde a su edad. "Solo la última está un poco pasada de peso, por lo que controlamos más su alimentación".