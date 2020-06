¿La terapia intensiva de hospitales de Pichincha, que tratan covid-19, está copada?

LEA TAMBIÉN

En Pichincha, las 159 camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI), dispuestas para pacientes con coronavirus, estaban totalmente ocupadas, hasta las 08:00 de este lunes 8 de junio del 2020. Mientras que 35 de 701 puestos en hospitalización, para pacientes no tan graves, estaban libres, es decir el 5%. Los datos fueron proporcionados por el puesto de mando unificado, que recibe información diaria de parte del Ministerio de Salud sobre la ocupación hospitalaria, durante la emergencia sanitaria.

A las casas de salud llegan personas con síntomas severos y graves de covid-19 y que requieren de ayuda respiratoria complementaria. Por ejemplo, en el país hay 228 hospitalizados con pronóstico reservado y 474 internados estables. Entre ambos suman el 3,8% de un total de 18 213 casos activos, personas que tienen el virus. La mayoría está en aislamiento domiciliario, con 17 511 personas que permanecen en casa, según las cifras reportadas este lunes 8 de junio del 2020.



Esteban Ortiz, médico y salubrista, explica que los establecimientos médicos tienen una capacidad limitada para acoger a infectados. “Una persona que ingresa al hospital no se queda un día. Según datos del Eugenio Espejo, quien ingresa a terapia intensiva mínimo se queda siete días y hay pacientes que permanecen más de 45. Su salida no se da de manera rápida, por lo que puede seguir subiendo la ocupación (de espacios)”.



Y complementa que “en el pico más alto de contagio, (por ejemplo) 20 personas se internaban, pero había disponibilidad de camas, hoy, se requieren dos hospitalizaciones, pero al no existir es un problema y por eso la diferencia entre curva epidemiológica y ocupación”.



Pichincha se mantiene como la segunda provincia con más contagios en el país. Concentra 4 713 diagnósticos positivos, es decir, el 13,7%. Primero está Guayas, con 14 438 o el 41,9% de los infectados a escala nacional.



Dentro de la provincia, Quito tiene más confirmados, es decir, 4 346 o el 92,2% de casos está en la capital. Llama la atención que el número de positivos en barrios ha variado. Chillogallo y Guamaní desplazaron a Belisario Quevedo. Los dos primeros tienen 316 y 294 diagnósticos, respectivamente. Mientras que el tercero alcanza los 283.



Otros barrios con altos índices son Centro Histórico, con 269; La Magdalena, con 250; y Calderón, con 205. Por debajo están Cotocollao, con 182; Conocoto, con 159, y Chimbacalle, con 146.



Si se observan las cifras por rango etario no se ve variaciones, es decir, la mayor cantidad de casos está en la población de entre 20 y 49, con 57,42%, y en la de 50 y 64, con el 23,98%. Le siguen los adultos que superan los 65 años, con 14,24%. Muy por debajo está niños y adolescentes (entre 0 meses y 19 años) que alcanza 4,37%.



Mientras que el número de confirmados por género es: 2 598 o el 55% masculino y 2 115 o el 45% femenino.



En Pichincha hay dos hospitales que tratan exclusivamente a pacientes con coronavirus. El Quito Sur, del Seguro Social, y el Pablo Arturo Suárez, del Ministerio de Salud. También están disponibles el Eugenio Espejo, el Enrique Garcés y el Andrade Marín (IESS).