Tensión en la parroquia Los Encuentros persiste tras caída del puente 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este martes 20 de noviembre del 2020 se restableció el servicio de agua potable en la cabecera parroquial de Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, cuatro días después del colapso puente vehicular.

La tubería de agua se rompió con el desplome de la estructura. Para restablecer el servicio a los más de 5 000 habitantes de la cabecera parroquial, se tendió un cable de acero de una pulgada entre las bases del puente para sostener la nueva tubería.



Esos trabajos fueron ejecutados por el Municipio de Yantzaza con una inversión superior a los USD 5 000, dijo el alcalde, Martín Jiménez. Para agilitar esta obra y restablecer el servicio declararon la emergencia vial, sanitaria y agropecuaria en la parroquia.



Además, en los próximos días contratarán la construcción de una gabarra para el paso de los vehículos livianos, en el río Zamora. Esta plataforma podrá soportar hasta cuatro toneladas de peso, estará lista en unos 10 días y costará unos USD 40 000.



Jiménez dice que la gabarra permitirá que los productores puedan sacar sus cosechas a los mercados. Desde la caída del puente, el Municipio puso a disposición botes para el paso de la gente. “Pero existe peligro porque es un río correntoso y siempre hay descargas fluviales”.



El fin de semana hubo un fuerte aguacero y el nivel del Zamora creció en más de un metro. No obstante, algunos habitantes no están de acuerdo con la gabarra, porque consideran que con eso se postergará la construcción del nuevo viaducto en la parroquia.



La Prefectura aún no declara en emergencia el puente colapsado, que es el primer paso para avanzar en la adjudicación y construcción de la obra. El estudio técnico realizado por esta institución determinó que la causa del desplome fue el sobrepeso.



Este puente era utilizado por los finqueros de la zona para trasladar sus cosechas a los mercados y por la empresa canadiense Lundin Gold, que está a cargo del proyecto minero Fruta del Norte, en la parte alta de Los Encuentros, para transportar la producción de los minerales que va para la exportación.



El colapso de la superficie de rodamiento del puente se produjo cuando pasaba una volqueta con carga. Lundin Gold ofreció financiar esta obra que costará USD 2,5 millones, según el estudio realizado y entregado por el Municipio de Yantzaza, en marzo del 2020.



El mismo estudio determinó dos años para su construcción: doble carril, 115 metros de longitud y para soportar hasta 48 toneladas. Jiménez dice que los tiempos es importante construir la gabarra, aunque la Prefectura propone levantar el viaducto en seis meses.



Pero la construcción del puente es uno de los varios problemas que han surgido con el percance. El Comité Cívico mantiene un plantón a la altura del puente y sus líderes han presentado varias demandas de compromisos, supuestamente incumplidos por Lundin Gold.



Mediante un comunicado, la minera canadiense explicó que la construcción del nuevo puente se acordó en el 2018 con el financiamiento de la compañía y de entidades locales y nacionales. “Por lo tanto, la minera reconfirmó públicamente su compromiso previo”.



No obstante, les preocupa la presencia de un grupo de comuneros en un bloqueo en la carretera pública que comunica a Fruta del Norte y que impide a la Compañía trasladar personal y materiales, incluido el concentrado de oro, desde y hacia la mina.



Las operaciones continúan ininterrumpidas en la mina. Pero la minera está evaluando el impacto que este bloqueo tiene en el transporte de sus bienes, personal y concentrado. “Estamos colaborando con todos los niveles del gobierno e integrantes de la comunidad para resolver el asunto de manera cooperativa, constructiva y oportuna”, dice el comunicado.