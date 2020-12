Preocupa en Argentina cambio de tendencia de contagios de coronavirus

El Gobierno argentino alertó este martes, 15 de diciembre del 2020, sobre un cambio de tendencia en la curva de contagios de coronavirus, ya que dejó de ser descendente, en un país que ayer, lunes 14, superó el 1,5 millón de casos, y apeló al comportamiento responsable de la población hasta la vacunación ante el esperado rebrote del invierno próximo.

"Si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante (en la evolución de los casos) en todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse", dijo el ministro de Salud argentino, Ginés González García.



El ministro puso este cambio de tendencia de los contagios de coronavirus en Argentina en la región: "La situación en América del Sur y particularmente de los países limítrofes de Argentina, en realidad, es que está ascendiendo. Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile están en una situación de ascenso. Una cosa relativamente inesperada".



Sin embargo, el cambio de tendencia en Argentina se da después de una serie de manifestaciones públicas, las más resonante, el velatorio de Diego Maradona, el 26 de noviembre pasado, pero también se movilizó la hinchada de River y hubo una vigilia a la espera de la despenalización del aborto.



"Hay multicausalidad", dijo González García. "Lo que uno puede ver mirando la calle es que hoy el comportamiento colectivo es distinto de hace un mes o hace dos meses", explicó.



El ministro apeló al comportamiento colectivo de cuidado, de cara las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano: "No perder lo ganado, sobre todo con la vacuna tan próxima".



González García no pudo asegurar que se comience en diciembre con la vacunación, como había anticipado el presidente Alberto Fernández.



Pero dijo que aún tenía "toda la esperanza" de completar el acuerdo con Pfizer, ya que la negociación no está cerrada, pero se registró para enviar información al regulador argentino. Y que en la comitiva de su ministerio que está esta semana en Rusia "están muy conformes con la cantidad de información que están teniendo" sobre la vacuna Sputnik V.



Alerta en el área metropolitana





Estas declaraciones se realizaron en una conferencia de prensa posterior a que el Gobierno nacional convocara a una reunión tripartita con las administraciones porteña y bonaerense para evaluar la situación del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la más populosa del país.



"En la Ciudad de Buenos Aires lo que venimos viendo desde principio de septiembre es un descenso paulatino y continuado de casos, de 1300-1400 casos por día a 300 casos por día", pero "en los últimos siete a diez días se ha estabilizado en los 300 casos, ha dejado de descender", dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en la misma rueda de prensa.



Y pidió dialogar sobre "cómo nos vamos a cuidar en los próximos meses que son esenciales para postergar, minimizar, mitigar el potencial rebrote que han tenido otros países del mundo" y encuentre al país "con una campaña de vacunación más madura".



El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, coincidió: "En los últimos cinco a seis días tenemos un aumento en la cantidad de casos, vamos a ver si se consolida o no. Vemos que se estanca la velocidad con que venían cayendo las casos", después de caer a 1365 casos de promedio semanal tras haber tocado picos muy altos de 5 845.



Gollán no descartó la posibilidad de que la provincia decida dar marcha atrás con las aperturas de actividades, en plena temporada de verano, para evitar llegar al período invernal con una mayor cantidad de casos.



Datos oficiales





Argentina superó este lunes el millón y medio de contagios por el covid-19, al elevarse a 1 503 222 la cifra de casos después de que en las últimas 24 se hayan confirmado 5 062 nuevos.



El informe diario del Ministerio de Salud indicó que hubo 275 muertes de personas con coronavirus en la jornada y los decesos totalizan 41 041 desde el inicio de la pandemia.



La provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (639 561, de los cuales 1 532 fueron notificados este lunes), seguida por la capital del país, con 163 225 contagios confirmados, 416 de ellos reportados hoy.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el pasado 27 de noviembre la continuidad, en principio hasta el 20 de diciembre, de las medidas sanitarias adoptadas desde el 20 de marzo para hacer frente a la pandemia, aunque introdujo cambios en cuanto a la calificación sanitaria de la mayoría de las zonas del país.



Ahora casi todo el territorio está bajo la categoría de área con distanciamiento físico obligatorio, a excepción de dos ciudades del país, las sureñas Bariloche y Puerto Deseado, que permanecen como áreas bajo aislamiento social obligatorio.



El Gobierno argentino ha dicho que planea iniciar las tareas de vacunación contra el covid-19 en la primera quincena de enero.