¿Por qué no se debe temer a la vacuna contra el covid-19?, experta ecuatoriana responde

En el mundo, las vacunas contra el coronavirus han generado recelo, temor y dudas. ¿Por qué fueron desarrolladas tan rápido? o ¿Esas fórmulas modificarán el ADN humano? son algunas interrogantes que se escuchan a diario.

Sin embargo, expertos como Estefanía Espín, docente ecuatoriana con una maestría en Biotecnología Biomédica, explican las razones por las cuales no se debe temer a esta fórmula, con la cual se busca frenar el avance del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19.



El virus ha dejado 84,8 millones de personas infectadas en el mundo. Solo en Ecuador hubo 214 513 casos confirmados hasta el sábado 2 de enero del 2021.



La vacuna es el invento más importante en salud pública. Después del agua potable, las vacunas están dentro del grupo de inventos esenciales de los últimos tiempos, ya que han salvado millones de vidas. “Las fórmulas cumplen con un riguroso proceso de desarrollo para ser aprobadas y demostrar ser efectivas y seguras. ¿Por qué son un monopolio? Porque nuestros gobiernos no han invertido en ciencia ni en desarrollo de tecnologías sanitarias”, dice Espín.

La vacunación y el control poblacional. La experta señala que no existe la posibilidad de que las dosis tengan microchips para controlarnos. “El teléfono que ustedes están leyendo en este momento, las redes que están usando, el sistema educativo, los medios masivos de comunicación, ya lo hacen”.



El movimiento antivacunas avanza. No existen fundamentos para pensar en que la inmunización es negativa. Vacunarse es pensar en los más desprotegidos. Si la persona se aplica una dosis -explica Espín- cuida a quienes no tendrán la posibilidad de hacerlo. Además, si lo hacen no saturarán los sistemas de salud y evitarán que la gente muera, incluso por otras enfermedades.



Las enfermedades son creadas en el laboratorio. Pensar en que las personas desarrollan patología en un laboratorio “es creernos el centro del universo; es antropocentrismo”. Las bacterias, virus y demás organismos patógenos existen desde siempre, aunque no se puedan verlos. Son seres que evolucionan, se adaptan y generan nuevas características; incluyendo el salto interespecies (de animales al hombre, etc.).



El desarrollo de la ciencia y de la tecnología. La medicina ha avanzado mucho debido a las investigaciones. Para ello se ha utilizado un riguroso método científico y muchas pruebas para conocer si funcionan o no en seres humanos. Una prueba de ello es el aumento de la expectativa de vida de 35 a 70 años.