Temen contagios de covid-19 en Colombia por llegada de migrantes desde Ecuador

El alcalde de la ciudad colombiana de Cali (suroeste), Jorge Iván Ospina, alertó el lunes 13 de abril del 2020 de un posible aumento de los contagios de coronavirus por la llegada de venezolanos desde Ecuador a esa localidad a través de los pasos ilegales de la frontera entre este país y Colombia.

"En la medida en que la epidemia fue aumentando en Ecuador se dobló la cantidad de venezolanos y ecuatorianos que ingresaron al país y que llegaron a Cali", aseveró el Alcalde en rueda de prensa.



Ante esta situación, la Alcaldía de Cali junto con el apoyo del Gobierno colombiano crearán un "corredor humanitario terrestre" para trasladar a los migrantes venezolanos que lo deseen hasta la frontera con Venezuela después de haber pasado una criba que confirme que no tienen el coronavirus.



"Se trata de evitar mayores fuentes de contagio, pero si no se lograse contener por la porosidad de la frontera con Ecuador tendríamos que bloquear los ingresos a la ciudad de Cali por el sur", añadió el Alcalde.



Bajo el temor de que estas personas sea un "diseminador del virus" el Alcalde reivindicó la importancia de "que todo aquel que entre a Colombia ingrese en un campamento humanitario y solo pueda circular si no tiene la enfermedad".

Los migrantes venezolanos son analizados para que puedan acceder a uno de los puestos en 10 autobuses que se dirigirán a la frontera en Cúcuta, que les permita regresar a su país. Foto: EFE



Además, la secretaria de Bienestar de esta ciudad, Fabiola Perdomo, informó que unos 200 ciudadanos venezolanos que así lo han querido partirán mañana el martes 14 de abril desde Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en una primera tanda de repatriación financiada por las autoridades para dirigirse a la frontera con Venezuela "con prioridad para niños y mujeres gestantes".



"Muchos de los que están acá están siendo atendidos por nosotros pero prefieren retornar a que los sigamos atendiendo", añadió Perdomo.



La portavoz también lamentó que "la capacidad institucional está superando la demanda" pero agregó que el 13 de abril terminaban el tamizaje que les había "exigido Migración Colombia" y el martes saldrán 10 autobuses en dirección a Venezuela que llegarán a Cúcuta sobre el miércoles" 15.



Con la criba llevada a cabo por la Secretaría de Salud se encargan de asegurar que los migrantes no tengan el covid-19. Además, cada persona viaja en una silla sin acompañante al lado para cumplir con la distancia social.



Ecuador es, después de Brasil, el país latinoamericano más golpeado por el coronavirus y, según las autoridades, hay 7 000 contagiados y 355 fallecidos, una situación que es particularmente crítica en la provincia costera de Guayas y en su capital, Guayaquil, lo que preocupa al vecino del norte.



Los pasos oficiales con Ecuador fueron cerrados a mediados de marzo y su frontera con Colombia, que se extiende a lo largo de 586 kilómetros, se reforzó con vigilancia del Ejército para controlar unos 37 pasos ilegales.