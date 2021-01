Temor y alarma en los habitantes de Esmeraldas, luego de 10 sismos ocurridos en 12 horas

Las autoridades de Esmeraldas pidieron a la población mantener la tranquilidad tras los 10 sismos seguidos en 12 horas que se han presentado con una intensidad cercana a los 5 grados frente a las costas de la Provincia Verde desde la madrugada de este viernes 15 de enero del 2021.

A través de las páginas oficiales de las instituciones se comunicó que no existen alertas de tsunami y pidieron tomar en cuenta las recomendaciones sobre qué hacer en caso de una emergencia mayor.



En las últimas 12 horas, en Esmeraldas se han registrados 10 sismos y uno de los más fuertes de 4.8 grados en la escala de Richter ocurrió a las 14:21 de este viernes.



Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que estos continuos temblores son parte de un enjambre sísmico, que libera energía acumulada. Este fenómeno frente a las costas de Esmeraldas comenzó el 8 de enero del 2021.



El contacto entre el límite de la placa Oceánica contra la placa Continental (o Sudamericana) ha provocado estos sismos; la primera se va introduciendo por debajo del continente.



Ruiz comentó que este tipo de actividad no es extraordinario y no hay que alarmarse, porque estos enjambres se han tenido en otras zonas de Esmeraldas, como Punta Galera, en Mompiche. Se presentaron en el 2002 y en el 2005; en este último año se registraron sismos de hasta 5 grados de magnitud. Otro episodio se dio en Manabí, en la Isla de la Plata.



Según el técnico, los sismos de los enjambres no son tan grandes para causar daños y tampoco son premonitores de que vaya a ocurrir uno de gran magnitud.



Pese a que no representan un peligro, Ruiz explicó que los enjambres están indicando que hay una zona sísmicamente activa y que hay que prepararse siempre.



El fuerte remezón de la tarde hizo que muchas familias salieran de sus casas, como precaución. En las entidades como el Municipio de Esmeraldas, algunas áreas suspendieron la jornada a las 15:00, por temor a más sismos.



El temor tras el fuerte movimiento puso en alerta a quienes habitan cerca de la ribera del río Esmeraldas por estar más cerca del mar. De acuerdo con el mapa de riesgos, esa es una zona de alto impacto en caso de una alerta de tsunami.



A lo largo de los barrios de la ribera del Esmeraldas se han establecido las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de una emergencia sísmica.



Segunda Quintero, habitante de la Isla Luis Vargas Torres, una zona que pudiera ser afectada en caso de un tsunami, dijo que desde la madrugada está en zozobra por los temblores. “Tengo alterado los nervios y no he podido comer por la angustia que esto produce”.



En ese sector de la ciudad, durante el terremoto de abril de 2016, algunas casas se cayeron. Quintero aún tiene recuerdo de esa tarde y noche del 16 de abril, que quiere olvidar.



El director de Gestión de Riesgos del Municipio de Esmeraldas, Betto Estupiñán, a través de un video, explicó que continúa la liberación de energía en la zona de la falla del cañón frente a las costas de la ciudad de Esmeraldas. En ese cañón han existido eventos sismo-tectónicos.



En un enjambre, los sismos no siguen el patrón del evento principal o réplica. Según el sismólogo Ruiz, el sismo grande puede producirse en la mitad o al final de la secuencia de este fenómeno, como ocurrió esta tarde. Hubo uno de 4.8 grados, frente al de 4.7 grados, que se registró a las 05:35, al amanecer de este viernes.



Estupiñán pidió a la población mantenerse informado a través de fuentes oficiales como el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, Instituto Geofísico y tener a mano la mochila familiar en caso de una emergencia mayor.



La tarde de este viernes el COE-cantonal se reunía en las instalaciones del Ecu-911 para definir algunas alternativas ante los eventos naturales que mantienen en alerta a la población de Esmeraldas.



En un informe de este viernes 15 de enero, el Geofísico explicó que los enjambres como el que se observa en Esmeraldas son pulsos de actividad y suelen durar horas, días o incluso semanas. Estos enjambres responden a una liberación de tensiones o esfuerzos acumulados entre las dos placas (Oceánica y Continental).