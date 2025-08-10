El Instituto Geofísico del Ecuador confirmó que un temblor en Paján de magnitud 3.2 grados en la escala de Richter se registró la tarde de este domingo 10 de agosto de 2025.

El sismo en Manabí ocurrió a las 14:11 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según el reporte oficial difundido en redes sociales.

Epicentro en Paján y zonas donde se sintió

El epicentro del sismo en Paján provocó que el movimiento telúrico fuera percibido en Manta, Portoviejo y Jipijapa.

[REVISADO]

Evento: igepn2025ppge

Ocurrido: 2025-08-10 14:11:22

Mag.: 3.2MLv

Prof.: 20.0 km

Lat.: 1.474° S

Long.: 80.469° W

Localizado: a 9.83 km de Pajan, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/TYvgB8X7jo pic.twitter.com/SyK0f7zt7F — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 10, 2025

Los habitantes reportaron una ligera vibración que, aunque breve, generó preocupación en la comunidad.

El evento fue catalogado como de baja magnitud, pero suficiente para activar los protocolos de monitoreo sísmico en la provincia.

Inocar descartó la posibilidad de un tsunami

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre daños estructurales ni afectaciones personales a causa del temblor en Manabí.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada indicó que por las características del sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental ecuatoriana y de Galápagos.

