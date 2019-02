Tres temas propiciaron la división entre vocales del Consejo Nacional Electoral

LEA TAMBIÉN

Las medidas de seguridad en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reforzaron. Desde hace una semana, personal de la Policía resguarda el acceso al predio y también vigila el despacho de la presidenta, Diana Atamaint. Entre los pasillos se habla de una mayoría que lleva las riendas del ente.

El consejero electoral Luis Verdesoto se autodenomina de la minoría, junto al vicepresidente, Enrique Pita.

Desde que se posesionaron los cinco consejeros hubo tres momentos que propiciaron esta ‘fractura’. El primer desencuentro se dio al momento de elegir a la presidenta.



El segundo tuvo lugar cuando se planteó incluir a medios digitales para la promoción electoral. Y el tercero, se dio a raíz de las críticas por las inconsistencias en algunas Juntas Provinciales Electorales.

Este resquebrajamiento se ahondó el jueves 14 de febrero del 2019, cuando Diana Atamaint, titular del CNE, habló de “chantajes” de otros consejeros. Verdesoto y Pita cuestionan un modelo “presidencialista”, que no los considera para tomar decisiones.



Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dice que estas divisiones y acusaciones entre consejeros” ponen un manto de duda sobre las elecciones”.

Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, dice que en los cuerpos colegiados son normales las discrepancias y la conformación de mayorías.



Elección de la titular del ente electoral



La primera sesión oficial de los cinco consejeros del CNE fue decisiva. Ese día, se eligió a las autoridades del organismo, con polémica de por medio. Antes de la votación, Luis Verdesoto, quien superó el concurso de méritos para llegar al CNE respaldado por organizaciones sociales, abandonó abruptamente el edificio.



Lo propio hizo Esthela Acero, consejera que alcanzó el cargo con el respaldo de Alianza País (AP). Dentro del Pleno, Enrique Pita, consejero impulsado por el movimiento Creo, mocionó a Diana Atamaint (Conaie) para que ocupe la Presidencia. El consejero José Cabrera, quien fue ratificado gracias al respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), sugirió a Pita para la vicepresidencia. Con esos tres votos, se nombraron a las autoridades que al día siguiente hicieron la convocatoria a elecciones.



Horas después, Acero dijo que no podía respaldar “acuerdos previos que podrían avergonzar a su pueblo”, sin dar más detalles. Verdesoto, en cambio, dijo que se tomaron decisiones apresuradas y que debía ponerse al tanto del cronograma electoral antes de tomar una postura.



Esta primera minoría se reconfiguraría pocas semanas después, cuando cada consejero recibió responsabilidades específicas, de cara a los comicios. A raíz de esta distribución, Verdesoto y Pita Hablan de un ‘hiperpresidencialismo’ en el CNE. Atamaint lo niega.



Promoción digital para los comicios



Superado el tema de las autoridades del CNE, los consejeros se volcaron a las elecciones seccionales, con el tiempo en contra. Cuando se analizaba el reglamento de promoción electoral, el consejero Luis Verdesoto planteó la posibilidad de incluir a portales digitales para la difusión de las candidaturas. De entrada, esa moción no contó con el respaldo de José Cabrera (PSC), quien se abstuvo de votar, argumentando que eso no lo contempla el Código de la Democracia.



A pesar de aquello, esta posibilidad sí se recogió en el reglamento, inicialmente. Pero días después, la presidenta marcó distancia, argumentando que se envió consultas a la Procuraduría General del Estado para solventar la legalidad de la decisión.



Finalmente, la propuesta fue desechada. A raíz de este rompimiento, Verdesoto habló de que “no se respetaron acuerdos” y acusó a sus colegas de faltar a la palabra. El tema se caldeó, cuando Atamaint denunció presuntos “chantajes” para que se diera paso a esta posibilidad.



“Cuando dicen si no me das estos recursos, si no calificas a estos medios digitales para que puedan pautar, eso es chantaje. Y yo no voy a ser objeto de glosas, ni por las amenazas ni por miedo a nadie”, señaló Atamaint, el jueves último.



Verdesoto reaccionó y habló de la carencia de una política electoral para dirigir el CNE.



Designación de las Juntas Electorales



Cada consejero nominó a un delegado para la conformación de las 24 Juntas Provinciales Electorales del país. Estas instancias, de carácter temporal, se encargan de la calificación de las candidaturas para las elecciones seccionales.



El consejero Enrique Pita sostiene que en las Juntas se estaría replicando la forma de tomar decisiones con la que se maneja “la mayoría del CNE”. Esa posición fue respaldada por Luis Verdesoto, quien indicó que se entregó varias direcciones a gente sin experiencia electoral y habló de supuestas presiones desde Quito.



Atamaint y Cabrera negaron las acusaciones y dijeron que los vocales de las Juntas Provinciales actúan con independencia. Ambos hablaron de que las diferencias en democracia son saludables, pues muestran que “no se sigue un lineamiento”.



Esta división llegó a la esfera partidista, cuando el PSC emitió un comunicado en rechazo a las acusaciones de Pita. “Los partidos deben estar representados para garantizar transparencia, no para politizar sus acciones”, reza la misiva.

Días atrás, César Monge, director nacional de Creo, sostuvo que AP y el PSC tendrían un peso considerable en diferentes direcciones del CNE. En varias Juntas como la de Azuay hubo denuncias por presuntas irregularidades al calificar candidaturas.