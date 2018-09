Los temas claves que se tratarán en la Asamblea General de la ONU

LEA TAMBIÉN

Representantes de más de 190 países se reunirán a partir del martes 25 de septiembre del 2018 en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyas claves son la siguientes:

Estados Unidos frente al mundo



Hace un año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó por primera vez a la ONU el "America first" ("Estados Unidos primero") que guía su política exterior y ahora tiene previsto redoblar su apuesta.



Según ha avanzado su Gobierno, Trump centrará su discurso en defender la soberanía nacional frente al multilateralismo, un mensaje controvertido precisamente en la casa de la entidad encargada de promover la cooperación entre naciones.



De la mano de Trump, EE.UU. ha optado por retirarse del pacto nuclear con Irán y del Acuerdo de París sobre cambio climático, considerados los convenios internacionales más importantes de los últimos años.



También ha salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desafiado el consenso sobre Jerusalén, boicoteado el Pacto Global para la Migración negociado este año y usado la amenaza del recorte de fondos para presionar repetidamente a Naciones Unidas.



Por si fuera poco, Trump ha tensado las relaciones con sus socios tradicionales como Canadá y los países europeos y ha iniciado una guerra comercial con China, mientras que Pekín trata de aprovechar el aislacionismo estadounidense para ganar influencia exterior.



Irán vs. Estados Unidos y Arabia Sauí



Trump retiró este año a EE.UU. del acuerdo nuclear sellado en 2015 y volvió a imponer sanciones a Irán, disparando las tensiones con el régimen de los ayatolás.



Se espera que EE.UU. aproveche una reunión del Consejo de Seguridad que Trump presidirá esta semana para volver a la carga.



Teherán está tratando de salvar el pacto nuclear y, junto a ello, su economía con la ayuda de Europa, pero el futuro del convenio está en el aire. A ello hay que sumar que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha acusado a los países árabes del Golfo respaldados por EE.UU. del atentado del sábado 22 de septiembre en la ciudad de Ahvaz en un desfile militar en el que fallecieron al menos 25 militares y civiles.



Mientras, el conflicto regional entre Irán, la gran potencia chií, y Arabia Saudí, suní y aliada de Washington, sigue enquistándose, con una guerra indirecta en Yemen y repetidos choques.



La desnuclearización de Corea del Norte



El acercamiento entre Pyonyang y Washington ha sido uno de los mayores acontecimientos de los últimos meses, pero ha ofrecido pocos resultados concretos.



Tras un parón en las negociaciones, EE.UU. quiere aprovechar la Asamblea de la ONU para relanzarlas, con un nuevo encuentro con Corea del Norte para tratar el abandono de su programa nuclear.



Además, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunirá con Trump para trasladarle un mensaje de parte de Kim Jong-un, con quien se vio esta semana en otra histórica cumbre.



La cuestión norcoreana será el eje de las reuniones que Trump mantendrá en Nueva York con Moon y con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y ocupará también una sesión del Consejo de Seguridad.



La guerra en Siria



Como viene sucediendo desde el inicio del conflicto, Siria será uno de los principales focos de atención en las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno en la ONU.



Ahora, la prioridad es la provincia de Idlib, el último bastión opositor, que en el último momento se ha librado de una gran ofensiva gubernamental tras un pacto entre Rusia y Turquía.



Su futuro, sin embargo, sigue siendo incierto, dado que Damasco ha prometido recuperar todo el territorio y en esa zona se han hecho fuertes algunos grupos terroristas como el Frente al Nusra.



Moscú, además, está presionando a la comunidad internacional para que comience a inyectar dinero para la reconstrucción de Siria, algo a lo que las potencias occidentales se niegan por ahora mientras Bachar al Asad continúe en el poder y no haya un acuerdo de paz.



La ONU sigue tratando, por ahora con poco éxito, de hacer avanzar esas negociaciones entre la oposición y el Gobierno.



La crisis venezolana



Aunque parece que hasta última hora no se sabrá si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajará a Nueva York, la situación del país estará muy presente en la Asamblea.



Los países latinoamericanos han tomado la iniciativa y han organizado varios encuentros sobre la crisis, preocupados sobre todo por el éxodo masivo de venezolanos a naciones vecinas.



Además, los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú tienen previsto reunirse para firmar un escrito pidiendo a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Los problemas en Centroamérica



Tras más de una década de ausencia, Naciones Unidas espera al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la Asamblea General, donde tendrá la oportunidad de defender su gestión en medio de la fuerte crisis que vive el país.



Aunque la ONU ha evitado implicarse demasiado en el conflicto político, ha tenido que ver cómo el Gobierno expulsaba a una misión encargada de vigilar violaciones de los derechos humanos.



Naciones Unidas sufre otro choque importante con el Ejecutivo guatemalteco, que insiste en la sustitución del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al que respalda la organización.



Israel- Palestina



El conflicto palestino-israelí es un clásico en Naciones Unidas y este año no será una diferencia, con el proceso de paz totalmente paralizado.



El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén ha hecho evidentes además las fisuras en el consenso internacional y todo permanece a la espera de que Washington desvele su esperada nueva propuesta de paz.



Mientras tanto, la ONU busca garantizar la supervivencia de su Agencia para los Refugiados Palestinos (Unrwa), golpeada por la decisión de EE.UU. de cortar su financiación.



Enfermedades



La tuberculosis y las enfermedades no contagiosas centrarán sendas reuniones de alto nivel al margen de la Asamblea General. La ONU busca financiación y planes concretos para combatir ambos problemas, que se cobran millones de vidas al año.



Cambio climático, desarrollo y operaciones de paz



La implementación del Acuerdo de París será un asunto muy presente para Naciones Unidas y muchos líderes y ocupará varias reuniones.



También habrá encuentros para buscar nuevas fórmulas para financiar la gran estrategia de desarrollo de la ONU, la llamada Agenda 2030, y para impulsar mejoras en las operaciones de paz de la organización.