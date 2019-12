Un exmilitar ecuatoriano, vinculado con ‘El Chapo’ Guzmán, fue asesinado

LEA TAMBIÉN

Telmo Castro Donoso fue asesinado este martes 3 de diciembre del 2019 con 15 puñaladas. Su cuerpo fue encontrado, además, atado de pies y manos. Estaba en su celda, en el ala 9 de la cárcel regional Zonal 8, en Guayaquil.

A las 10:42, el oficial de guardia reportó que había un privado de libertad fallecido por un ataque con arma blanca.



Según las primeras pistas que tiene la Fiscalía, el excapitán del Ejército fue apuñalado luego de salir de la ducha, pues se lo encontró sin ropa, tendido en el piso de la estrecha celda número 302.



El exmilitar, de 46 años, estaba detenido en el centro penitenciario desde el 21 de diciembre del 2018. Había reingresado luego de incumplir una medida sustitutiva, a la que se acogió como parte de la prelibertad de una sentencia de 13 años por narcotráfico.



Hace un año, su nombre apareció en medios internacionales durante el juicio contra el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la Corte de Broo­klyn, EE.UU. Según el testimonio del narco Jorge Cifuentes, el ecuatoriano fue uno de los militares a los que sobornó para trasladar cocaína en buques desde Ecuador hasta Michoacán, en México.



Señaló que a Castro le pagaban USD 100 por cada kilo de droga que enviaba en vehícu­los militares. “Los camiones del Ejército no eran inspeccionados, así que no había riesgo de perder la cocaína”.



Desde que volvió a la cárcel estaba en un pabellón de mínima seguridad, el número 5.



Ahí se encontraba rodeado de gente cercana, según conoció este Diario. Por eso hay dudas sobre la causa del crimen. Según las autoridades, Martín G., alias ‘Manito’, otro recluso, asumió la responsabilidad del hecho. Él está detenido en la misma prisión, pero no compartía la celda con Castro. Cumplía una sentencia de seis años de prisión por un robo agravado.



El fiscal Carlos Bustamante dijo que el exmilitar recibió las puñaladas en la espalda y en la cabeza. “Se encontró el arma homicida, un cuchillo; y hay una persona que se atribuye el hecho delictivo”, añadió.



Según el fiscal, no se conoce si recibió amenazas e indicó que las indagaciones permitirán conocer si más personas participaron en el ataque.



La Fiscalía abrió este martes la investigación sobre este nuevo crimen en una cárcel. Desde mayo hasta agosto pasado se registraron 15 asesinatos en los reclusorios del país. La mayoría ocurrió en los centros penitenciales de Guayaquil.



Rolando Jácome, director técnico de Rehabilitación Social, indicó que el victimario de Castro señaló haber tenido problemas con él y que por eso actuó “de esa manera”.



Usó un arma blanca de fabricación artesanal.



El funcionario sostuvo que se investigará si el fallecido fue atado de pies y manos luego de recibir las puñaladas.



El Sistema Nacional Integrado de Privados de Libertad (SNAI) mencionó, en un comunicado, que “este acontecimiento no responde a un enfrentamiento de bandas”.



La primera detención de Castro ocurrió en el 2009, como parte del operativo Aniversario. La Policía decomisó 8,2 toneladas de drogas.



Fue detenido por segunda ocasión en el 2013. Ahí se lo identificó como la cabeza de una organización criminal que mantenía nexos con el cartel de Sinaloa, que era operado por ‘El Chapo’ Guzmán.



En julio de este año, ese narcotraficante mexicano fue sentenciado a cadena perpetua por los cargos de tráfico ilegal de drogas, asesinato y lavado de dinero. El juicio duró más de tres meses.



El 6 de junio del 2013, Castro fue sentenciado a 13 años por alcaloides. Salió libre en agosto del año pasado y luego volvió a la cárcel. Las autoridades dijeron que recopilarán todos los datos para esclarecer qué ocurrió exactamente.



Los hechos



07/10/2009

Telmo Castro fue detenido en el operativo Aniversario, en el que se decomisaron 8,2 toneladas de cocaína. Fue condenado a dos años y se benefició de la rebaja de pena. Quedó libre en septiembre del 2010.



12/06/2013

El excapitán vuelve a ser detenido, se confiscaron 300 kg de droga, una avioneta y granadas. Las autoridades de entonces dijeron que la red delictiva negociaba desde Ecuador grandes cantidad de droga con el cartel mexicano de Sinaloa.



14/12/2018

El 13 de diciembre es mencionado en el juicio contra el líder del cartel de Sinaloa: ‘El Chapo’ Guzmán. Al día siguiente, se conoce que el exmilitar estaba libre hace tres meses. Accedió a la figura legal de prelibertad.



21/12/2018

Castro quedó detenido en la tarde, pues se acogió a la prelibertad, pero no se presentó a la Casa de Confianza, en Guayaquil. El entonces ministro de Justicia, Ernesto Pazmiño, dijo haber encontrado arbitrariedades e irregularidades en la liberación.