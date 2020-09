El teletrabajo se mantiene en áreas de ventas y finanzas

LEA TAMBIÉN

Pese a que el 13 de septiembre terminó el estado de excepción, hay compañías que incorporaron el teletrabajo de forma permanente, ya sea a tiempo parcial o completo, para el desarrollo de sus actividades.

Con 22 129 teletrabajadores, el comercio al por mayor y menor es la actividad que más usa esta modalidad.



Grupo Automotores y Anexos, representante en Ecuador de Nissan y Renault, anunció que adoptará oficialmente el teletrabajo, pese a que terminaron las restricciones impuestas por el COE Nacional. En unos casos se mantendrá de forma total y en otros, parcial (presencial 2 a 3 veces por semana) para retomar los nexos entre personas y fortalecer una cultura colaborativa.



La firma tiene a un 30% de su plantilla con labor desde casa y la idea es mantener ese porcentaje. La mayoría de esa nómina tiene tareas administrativas, de soporte, planificación y servicio interno.



Otros concesionarios de autos potencian las ventas en línea, tour y ferias virtuales.



La política del teletrabajo ha sido tan beneficiosa para algunas industrias que incluso han llegado a trasladar a la vivienda de los colaboradores los equipos para la operación remota de maquinaria pesada.



Es el caso de la fábrica Unacem Ecuador que instaló un pequeño data center en la casa de un operario, que pertenece a un grupo vulnerable, quien es responsable de manipular y supervisar grandes molinos, tornos y otras máquinas para la producción de cemento.



El proyecto representó una inversión de USD 50 000 y se lo implementó bajo la premisa de no perder a un trabajador que fue capacitado durante dos años, ya que por su condición no puede asistir a la fábrica, menciona Diego Moreno, gerente de producción.



Javier Oviedo, teletrabajador a cargo de estas tareas, cuenta que el panel de control le permite hacer sus labores como si estuviera en la planta, incluso trabaja en horarios rotativos, al igual que sus compañeros.



Por el éxito del proyecto, Unacem piensa aplicarlo con otros empleados. En departamentos administrativos se mantiene el teletrabajo a tiempo parcial y permanente.



Las industrias manufacturesas registran 13 985 teletrabajadores. El Ministerio de Trabajo explica que en las áreas relacionadas a la producción, manufactura y técnicas han requerido ejecutar sus actividades de manera presencial, considerando la ejecución de procesos manuales y el manejo de equipos y maquinarias.



Pero en el resto de áreas domina el teletrabajo permanente. Actualmente en el país hay cerca de medio millón de trabajadores que laboran de manera remota desde sus casas.



Sonen total 437 703 teletrabajadores. De ellos, 151 302 son privados registrados en6 395 empresas. Antes de la emergencia por el covid, en febrero, eran menos de la mitad (2 712) las firmas que implementaban el trabajo remoto, con 15 506 personas bajo esa modalidad.



En Univeler, el 95% de empleados de las áreas administrativas continúa con trabajo remoto; el 5% restante asiste a la empresa porque da soporte a la planta de producción.



David Balladares, gerente de Asuntos Corporativos, comenta que no se ha afectado el rendimiento de los colaboradores, debido a que la industria ya contaba con programas similares al teletrabajo.



“Mientras se restablezca el orden mundial de la pandemia causada por el coronavirus, el teletrabajo seguirá formando parte de los hábitos de la ciudadanía”, estima el Ministerio.



La industria Bioalimentar cuenta con más empleados en esa modalidad en las áreas financiera y de mercadeo. “Los resultados han sido bastante eficientes”, dijo la firma.



Al terminarse el estado de excepción en el país, la organización decidió continuar con el teletrabajo parcial.



El personal alternará dos días de labores en la empresa y tres desde sus casas.