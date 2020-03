Siete consejos de seguridad informática para trabajar desde casa

LEA TAMBIÉN

Por la emergencia sanitaria del covid-19, en Ecuador el número de personas que están trabajando desde casa creció. Hay 235 194 personas en esta modalidad de teletrabajo.

Esta forma de trabajo permite que los empleados realicen sus actividades usando sus computadores personales, en algunos casos en los que no pudieron trasladar a su domicilio los equipos de la oficina.



En esta situación es importante que las personas sean más cuidadosas ante posibles ataques de delincuentes virtuales que pueden robar información personal o de la empresa.



David Zambonino, especialista en ciberseguridad de CenturyLink y Alicia Baldeón, especialista en seguridad de información de Equifax Ecuador, dan ocho consejos para este período de trabajo desde el hogar:



1.-Es óptimo que las computadoras que se usen en teletrabajo tengan sistemas operativos vigentes y actualizados. Además, revise que su antivirus y antimalware estén actualizados.



2.-Para mayor seguridad en la conexión de internet, no se conecte a redes públicas, si lo hace se arriesga a ataques de delincuentes cibernéticos . Use solo el wifi propio. También se recomienda que las empresas inviertan en herramientas como red privada virtual segura(VPN por sus siglas en inglés), que permite a varios computadores transmitir información en una especie de red privada.



3.-No comparta información delicada o cualquier otra relaciona al trabajo a través de canales no formales, como redes sociales. Evite comunicarse con jefes y alternos por redes sociales. Use las herramientas de trabajo como correos institucionales y plataformas habilitadas para la comunicación organizacional, como Microsoft Teams.



4.-Respalde la información constantemente ya que en la emergencia es probable que se den fallas en los servicios como luz e internet.



5. -No comparta sus claves de acceso a herramientas de trabajo con familiares o conocidos que estén en su casa.



6.- No abra links o publicidad que pudiera ser falsa y llevarlo a sitios web que roben su información o lo expongan a otros delitos informáticos. En esta época de emergencia hay más noticias falsas circulando, solo entre a sitios webs seguros en los que se lean las letras: https//.



7.- Use herramientas especiales para coordinación de trabajo en equipo. Una de las más conocidas es Microsoft Teams, que por la situación actual está ofreciéndose de manera gratuita. Slack y Asana también son usadas para manejo y comunicación de equipos. Hay otras herramientas para videotutoriales como Loom y para horarios y reuniones está Calendly. Para videoconferencias, Google Hangouts Meet y Zoom son útiles también.