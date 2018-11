Teletón de Guayaquil 2018 tendrá más de 60 artistas

LEA TAMBIÉN

Mirella Cesa, Pamela Cortés, Daniel Beta y Jorge Luis del Hierro estaban en la primera fila. El Salón de la Ciudad se llenó con artistas, voluntarios, madres con sus hijos y con la prensa de farándula para el acto de lanzamiento de la Teletón por la vida 2018.

La lista de artistas nacionales es extensa y se completa con cantantes internacionales como Diego Torres, Miranda, Elvis Crespo, Santiago Cruz, Izan Llunas, Pasabordo, Nicola Di Bari, Carolina Cuervo, entre otros.



Más de 60 artistas serán parte del mayor evento benéfico del país que se realizará el 1 de diciembre, en el teatro Centro de Arte de Guayaquil, desde las 10:00 hasta las 20:00. TC Televisión será el canal matriz y se enlazará la mayoría de televisoras.



La meta económica para este año será de USD 1,2 millones, pero los organizadores calculan que se superará la cifra, al igual que el 2017 cuando se recogieron USD 1 701 500. Los fondos servirán para atender niños, niñas y adolescentes que requieren cirugía, tratamientos y medicinas y también construir albergues para entidades que regentan programas sociales.



El alcalde Jaime Nebot hizo una aclaración antes de comenzar la rueda de prensa, este miércoles 21 de noviembre del 2018, aunque dijo que ya la había hecho en años anteriores. El evento es privado, organizado por la Fundación Teletón, y no por el Municipio de Guayaquil. Él es presidente fundador y señaló que el acto se realizaba en el edificio municipal porque siempre invitaba a los artistas y a los organizadores.



“El objetivo fundamental es seguir operando, especialmente, a niños y niñas pobres, cuyos padres no pueden costear su tratamiento”, señaló.



El director de la Fundación Teletón, Pascual del Cioppo, informó que parte de los fondos que se recauden servirán para financiar tres proyectos. La construcción de un centro ortopédico-oncológico infantil; la terminación de la segunda fase del Centro de Prevención Integral de drogas para jóvenes San Juan Pablo II; la edificación del centro para niños y jóvenes con capacidades reducidas, administrado por las Siervas del Plan de Dios.



A este plan se suma el programa permanente de hidroterapia que beneficia a niños con parálisis cerebral, distrofia muscular y síndrome de Down, terapia de lenguaje para niños con implante coclear, entrega de prótesis para niños y jóvenes, adquisición de insumos para niños con diabetes, campaña para evitar contagio de VIH de madres a hijos con la Fundación VIHDA y campaña Provida para mujeres embarazadas.



Mirella Cesa incentivó al público para que haga sus donaciones. La cantante cree que la Teletón “es una increíble oportunidad para compartir la música y, sobre todo, para ayudar”.



Asimismo, Pamela Cortés invitó a que todos se involucren en el evento y que conozcan a las fundaciones que están en constante servicio a los niños y jóvenes necesitados. “Si podemos ser herramientas para transmitir un mensaje a través de nuestra voz, también podemos despertar emociones y sentimientos en estas causas que buscan mejorar a la sociedad”.



El grupo de religiosas de la Comunidad Siervas del Plan de Dios, a cargo del Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco, espera por primera vez la ayuda de la Teletón. Elisa Maita, hermana de la Comunidad, contó que están muy emocionadas por cumplir el sueño de 100 chicas que acuden al centro para formarse en valores.



En la institución hay un espacio destinado para la construcción de una mini procesadora de alimentos donde las niñas aprenderán su funcionamiento y, posteriormente, iniciar un emprendimiento.