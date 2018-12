La Teletón 2018 cierra con la histórica recaudación de USD 1 752 325

LEA TAMBIÉN

Los cheques gigantes coparon el escenario al final de la Teletón por la vida 2018, en Guayaquil. Las empresas privadas fueron las grandes donantes en la edición número 27 de esta jornada solidaria, que cerró con una cifra histórica de recaudación: USD 1 752 325.

El año pasado alcanzó USD 1 701 500. Y aunque la meta para este año era USD 1,2 millones, el encuentro logró superar las expectativas.



Una lluvia de papel picado y una nube de globos verdes y rojos cayeron sobre el escenario del Teatro Centro de Arte, en el norte de la ciudad, cuando Jaime Nebot hizo el anuncio.



“Quiero agradecer a mi equipo interno, que me ha acompañado desde 1984. Y, sobre todo, a ustedes (…). Cuando uno da es cuando recibe; y dándole mucho a los más chiquitos es cuando nos hacemos más grandes”, dijo al cierre de esta, su última Teletón como alcalde de Guayaquil.



San Juan Pablo Segundo, las Siervas del Plan de Dios, Soldaditos de Dios y María Gracia serán las fundaciones beneficiarias de este año. “Todos esos objetivos se van a cumplir con lo recaudado”, dijo Pascual de Cioppo, presidente ejecutivo de la Fundación Teletón.



Las Siervas del Plan de Dios dan atención a niños con discapacidades. La Teletón se encargará se montar un centro para que los menores tengan una mejor calidad de vida.



Una parte importante de los recursos también se destina a tratamientos médicos para niños de escasos recursos. Daniel pudo viajar a Colombia para recibir atención oncológica. El pequeño perdió su ojo izquierdo a causa de un retinoblastoma bilateral y su testimonio fue compartido durante la presentación. La Teletón llegó a un convenio con la fundación San Vicente de Paúl, en Medellín, para su terapia.



La Teletón comenzó a las 10:00 de este sábado 1 de diciembre de 2018 y contó con la participación de 60 artistas nacionales e internacionales. El final estuvo a cargo del argentino Diego Torres. A las 19:40 salió a escena, con una chaqueta negra. Guapa, Sueños y Que no me pierda fueron parte de su repertorio.



Los acordes de una guitarra acústica lo acompañaron para entonar Color Esperanza, la canción más entonada por el público, que empezó a llenar el teatro en la tarde. Torres también se tomó una selfie con los asistentes.

Poco antes, la euforia se sintió con Elvis Crespo. El puertorriqueño coreó varios de sus éxitos tropicales. Incluso tomó una cámara de la transmisión en vivo para mostrar su perspectiva y hasta atravesó las butacas para compartir unos minutos con sus fans.



A las presentaciones internacionales se sumaron Américo, Chyno Miranda, Nicola Di Bari, Matt Hunter, entre otros. En tanto que Mirella Cesa, Flor María Palomeque, Jorge Luis del Hierro, Danilo Parra, Pamela Cortés, Juan Fernando Velasco y Daniel Beta fueron parte de los artistas nacionales.