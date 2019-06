Una sofisticada instalación clandestina de telecomunicaciones fue detectada en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Las autoridades y personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) intervinieron ayer, jueves 6 de junio del 2019, en un inmueble ubicado en el norte de Quito. Lo hicieron junto a funcionarios de la Fiscalía de Pichincha y efectivos de la Policía Judicial y Criminalística.

La Arcotel informó que allí se descubrió una sofisticada red de telecomunicaciones clandestina conocida como sistema telefónico ‘By pass’, diseñada para realizar llamadas internacionales no autorizadas.



“La instalación descubierta de alta capacidad, podía generar más de 400 llamadas internacionales no autorizadas simultáneamente” indicó la entidad.



A esto se suma que la infraestructura permitía procesar de manera irregular llamadas telefónicas originadas en el exterior, para luego cursarlas hacia la red telefónica celular de las operadoras públicas y privadas del país como si fueran locales.



En el inmueble intervenido se constató que, para el funcionamiento de dicha instalación, se disponía de sofisticados equipos de telecomunicaciones.



Al momento del operativo, el sistema ‘By Pass’ se encontraba en pleno funcionamiento, por lo que la Fiscalía dispuso su incautación como evidencia del delito cometido y también la investigación judicial de las personas relacionadas con la asignación de los números telefónicos móviles utilizados.



La Arcotel recuerda a la ciudadanía que en su correo electrónico institucional comunicación@arcotel.gob.ec se receptan denuncias sobre esta clase de ilícitos.