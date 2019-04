Telecomunicaciones denuncia ciberataques tras la salida de Assange

LEA TAMBIÉN

Patricio Real, viceministro de Telecomunicaciones, denunció la mañana de este lunes 15 de abril del 2019 que el Ecuador sufrió 40 millones de ciberataques, desde el jueves hasta hoy lunes 15 de abril del 2019. Dijo que esto se dio tras la salida de Julian Assange de Embajada de Ecuador en Londres.

El funcionario señaló que los ciberataques se dirigieron a sitios Web de entidades como el Banco Central, Presidencia, Cancillería, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, SRI, CNT, gobiernos autónomos, entre otras.



Debido al volumen de los ataques, el Ecuador pasó del puesto 51, a escala mundial, al 31. Estos atentados a la seguridad informática tuvieron como objetivo colapsar las páginas de las entidades del Estado para que los usuarios no puedan acceder. No se trató de un robo de información.





Según Real, los hackers que dirigieron los ataques al Ecuador no han sido identificados, pero configuraron IP y servidores que los ubican en Estados Unidos, Brasil, Rumanía, Francia, Reino Unido y Ecuador. El viceministro no atribuyó el ataque a una organización, pero dijo que tras la salida de Assange de la sede diplomática el grupo Anonymous hizo una amenaza: "Liberen a Assange o lo pagarán".



El jueves 11 de abril, el sector de Seguridad activó un gabinete presidido por el Ministerio de Defensa y en el que participó la cartera de Telecomunicaciones. Tras los ataques se activó un protocolo de seguridad para fortalecer las barreras de ciber seguridad.



Luego de estos hechos, el Ecuador recibió un ofrecimiento del gobierno de Israel para fortalecer la seguridad informática y de las páginas Web.