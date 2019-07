Teherán 'no busca la confrontación', dice Irán a Boris Johnson

LEA TAMBIÉN

Irán quiere establecer “relaciones normales basadas en el respeto mutuo” con Gran Bretaña, dijo este lunes 22 de julio del 2019 en Managua el canciller iraní Javad Zarif en un mensaje dirigido desde Managua a Boris Johnson en vísperas de su probable investidura como primer ministro británico.

“Es muy importante que Boris Johnson, en momentos en que se dispone a entrar a 10 Downing Street, comprenda que Irán no busca la confrontación”, dijo Zarif en rueda de prensa en Managua, donde el canciller se encontraba de visita en plena escalada de tensión con Gran Bretaña.



Zarif advirtió los peligros de comenzar una guerra en medio de la crisis por la confiscación de barcos petroleros en el estrecho de Ormuz.



“Creo que todos entienden que comenzar un conflicto puede ser fácil. Terminar sería imposible (...) quien inicia una guerra, puede no ser quien la termina”, dijo Zarif a periodistas que le preguntaron sobre el conflicto.



El diplomático llegó el domingo a Nicaragua para una visita oficial procedente de Venezuela, donde participó en una reunión sobre el Movimiento de Países No Alineados.



Zarif justificó la confiscación del petrolero con bandera británica en el estrecho de Ormuz, el pasado viernes, como la aplicación de “disposiciones del derecho internacional sobre el paso seguro” en esa área.



Explicó que la nave “ había apagado la señalización durante más tiempo del que se le había permitido. Pasaba por los canales equivocados, poniendo en peligro la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz”.



“Irán tiene un total de 1.500 millas de costa en el Golfo Pérsico; somos responsables de la seguridad y la libertad de navegación” en esa área, sostuvo Zarif.



En Londres el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, declaró que “vamos a buscar crear una misión de protección marítima por Europa para apoyar el paso seguro de los cargueros y la tripulación en esa región vital”. Y también enfatizó que no quería confrontar con Irán.



Zarif calificó como “desafortunadas” e “infundadas” las excusas de las autoridades de Reino Unido y de Gibraltar tras confiscar un barco que transportaba petróleo iraní. “ No era un barco iraní ”, afirmó, y calificó a esa acción de “piratería” y contraria al derecho internacional.