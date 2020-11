'La tecnología nunca reemplazará al cara a cara', dice la Eurocomisaria de Educación

La digitalización se ha demostrado imprescindible en el ámbito de la enseñanza remota en tiempos de pandemia y confinamientos, pero una de las lecciones aprendidas por la Comisión Europea durante estos ocho meses es que la tecnología nunca reemplazará a la educación presencial.

"Las nuevas tecnologías y la educación a distancia nunca reemplazarán al contacto emocional del cara a cara entre la gente. Por eso necesitamos a nuestros profesores y tenemos que encontrar el equilibrio correcto", consideró la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura y Educación, Mariya Gabriel, en un debate telemático del foro Bussines Summit.



La educación digital, no obstante, es una de las "prioridades estratégicas" del Ejecutivo comunitario, que considera que hay varias áreas claves en las que avanzar, entre ellas mejorar la conectividad de los territorios, especialmente de las áreas rurales, y capacitar digitalmente al profesorado.



"La mitad de ellos dice que es la primera vez con este desafío y piden más formación en ese área. La falta de capacidades digitales pueden acarrear desigualdades que pongan en una situación de desventaja a los más vulnerables", dijo Gabriel.



Una reciente consulta pública de la Comisión Europea en la materia arroja que el 95 % de los europeos considera que la crisis del coronavirus marca un antes y un después en materia de enseñanza en remoto, pero otros sondeos comunitarios muestran que más del 40 % de los europeos no tiene destrezas digitales básicas, recordó la comisaria.



Un 60 % de los docentes dice que nunca antes había utilizado la enseñanza telemática pero también un 60 % cree que ha aprendido sobre educación telemática en estos ocho meses y el 50 % quiere seguir aprendiendo.



Pese que no tiene competencias en materia de educación, pues estas recaen en los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea ha diseñado un plan para orientar a las capitales en las necesidades de la educación entre 2021 y 2027, período que cubre el presupuesto a largo plazo de la UE.



Además de mejorar las infraestructuras y la tecnología o intercambiar buenas prácticas entre países de la UE, ese plan subraya aspectos como la importancia de aportar a los alumnos competencias digitales desde edades muy tempranas, educarles contra la desinformación o garantizar que las mujeres están adecuadamente representadas en las carreras universitarias y trabajos relacionados con el ámbito digital.



Hace falta "cambiar el enfoque colectivo" relativo a la educación digital, agregó la comisaria, quien en una intervención posterior sobre el mismo tema en el centro de pensamiento Centro de Política Europea avanzó que antes de que acabe el año propondrá la creación de una "coalición europea de educación climática".



Preguntada por el funcionamiento del programa de intercambio de estudiantes Erasmus +, la comisaria dijo que la información de la que dispone apunta a que el 60 % de los alumnos abandonaron su experiencia de movilidad durante la pandemia pero el 40 % continuó con la enseñanza en línea, aunque espera más datos para comprender cómo está funcionando la "movilidad mezclada".