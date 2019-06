Técnicos rusos llegan a Venezuela para el mantenimiento de equipos militares

LEA TAMBIÉN

Un grupo de técnicos llegó el lunes a Venezuela para el mantenimiento de equipos militares suministrados previamente al país andino, dijo este martes 25 de junio del 2019 el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov.

"Sí, eso es así", indicó el alto cargo ruso en el Senado, donde recalcó que los expertos "seguirán trabajando en el mantenimiento del equipo suministrado previamente a Venezuela en el marco de los contratos de cooperación técnico-militar", según recoge la agencia oficial TASS.



Un avión con el personal ruso aterrizó el lunes en el aeropuerto de Caracas, de acuerdo con la agencia RIA Nóvosti.



Riabkov subrayó que la cooperación entre Venezuela y Rusia es "transparente" y no supone una amenaza para la seguridad regional, porque no se trata de un aumento de la presencia militar rusa en el país latinoamericano.



"De hecho, ni siquiera es una presencia, sino el cumplimiento de contratos de servicio posventa", enfatizó, y calificó de "falta de honestidad" las especulaciones sobre este tema.



Estados Unidos y otros socios han criticado la presencia de Rusia en Venezuela y Washington ha exigido incluso que el personal ruso abandone el país.



El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en un reciente encuentro con los máximos responsables de las principales agencias mundiales de noticias que Moscú "no está creando ninguna base (militar), ni llevando tropas allí".