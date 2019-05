TCE dice que autoridades de Los Ríos deben 'prorrogar sus funciones' hasta que asuman dignatarios electos

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene previsto resolver este martes, 14 de mayo del 2019, siete causas pendientes, relacionadas a las elecciones seccionales. Joaquín Viteri, presidente del organismo, indicó que de esta forma ya no quedarían más recursos por sustanciar. Viteri señaló que desde el 3 de abril de 2019 ingresaron al Tribunal 116 apelaciones.

Las siete causas que se resolverán son reclamaciones a la dignidad de concejal en los cantones Jaramijó, Chone y Jama, en Manabí. Además, se tratará una apelación a una junta parroquial de Pueblo Nuevo, en Portoviejo. Y a la alcaldía del cantón Tosagua. Además, se resolverá una apelación a una concejalía del cantón Milagro y otra del cantón Marcelino Maridueña, en Guayas.



El magistrado también se refirió al caso de Los Ríos, provincia en la que aún no se completa el proceso electoral, debido a que no se logró entregar credenciales a los 179 dignatarios electos. Según el juez, quien citó al derecho administrativo, las autoridades que terminan sus periodos deberán prorrogar sus funciones, hasta que los nuevos dignatarios reciban sus credenciales y se posesionen oficialmente.



“Las instituciones no pueden quedar en acefalía. Tienen que continuar en funciones prorrogadas, como ocurrió en el Consejo de Participación (Cpccs). Tienen que mantenerse en el cargo, hasta que asuma el titular. Eso señores, no solo pasa en el Ecuador, sino en el mundo”, señaló el presidente del TCE.



Viteri dijo que el cierre del proceso en Los Ríos todavía podría extenderse varios días, pues los candidatos y organizaciones políticas aún pueden interponer apelaciones. El Juez recordó que recién el domingo se completó el escrutinio en esa Junta Provincial, tras una sentencia del TCE.



Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), envió una consulta a la Procuraduría General del Estado, en la que preguntó si el artículo 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) es una norma aplicable para prrorrogar en sus funciones a las autoridades de elección popular de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuyo periodo está próximo a concluir.



Se espera que en la sesión del Pleno del CNE, prevista para las 19:00 de este martes, se conozca el pronunciamiento de la Procuraduría.



Jhonny Terán, prefecto electo de Los Ríos, rechazó la posibilidad de una prórroga y pidió a los organismos electorales que se posesione lo más pronto posible a los nuevos dignatarios.



En cuanto a los trámites del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Vitero indicó que ya se resolvieron todos los recursos. Agregó que hasta el jueves, 16 de mayo, se ejecutará la sentencia del último reclamo. Y dijo que los siete nuevos consejeros podrían ser posesionados el viernes 17 de mayo.



Esta situación tiene intranquilos a los nuevos integrantes del Consejo de Participación. José Carlos Tuárez, el candidato que obtuvo la votación más alta en la papeleta de hombres, cuestionó que no hayan podido iniciar sus funciones este martes 14 de mayo, como lo hicieron la mayoría de autoridades electas.



Walter Gómez, otro de los consejeros electos, se mostró complacido por la decisión del TCE de inadmitir las apelaciones que se interpusieron contra la elección del Consejo de Participación. Gómez espera la notificación oficial para ser posesionado por la Asamblea Nacional.