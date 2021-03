TCE desconoce de supuesta reunión del juez Ángel Torres con Yaku Pérez

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió este jueves 4 de marzo del 2021 un pronunciamiento sobre la reunión del juez Ángel Torres con el presidenciable Yaku Pérez, que se divulgó en redes sociales.

En un comunicado, aseguró que el Pleno de este ente “no ha conocido y menos autorizado reunión alguna, desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido ni la secuencia en la eventualidad de que sea más de una reunión”.



Aunque no anticipó sanciones, recordó que el inciso final del artículo 12 del reglamento del TCE dispone que “los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión”.



El TCE añadió que “en este contexto, las circunstancias, acuerdos y/0 efectos de posibles reuniones no autorizadas ni conocidas por el Pleno de esta institución, les corresponde de manera exclusiva a los participantes, así como a la responsabilidad individual y personal del juez”.



Las imágenes de la reunión fueron difundidas en el medio digital La Posta, en donde se ve a Torres salir de un edificio junto con Pérez y su pareja, Manuela Picq.



El acto se conoce a pocas horas de que a la medianoche del jueves 4 de marzo termine el plazo dado por otro juez del TCE a Pérez para que complete requisitos y pruebas para impugnar los resultados de los comicios del 7 de febrero pasado; si no lo hace la causa será archivada.



Pérez no se ha referido públicamente a este hecho. Sin embargo, Guillermo Lasso (Creo), criticó lo ocurrido. “Quien exige transparencia, y dice defender la democracia, no se reúne en secreto con los jueces electorales. Es inconcebible un episodio así, a menos de que se quiera lograr en los tribunales lo que no se dio en las urnas”, reaccionó, según el medio digital.