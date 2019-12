TCE cambió reglas para la cancelación de 47 movimientos

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que 46 movimientos y un partido político ‘vuelvan a la vida’, tras 51 días de haber sido cancelados del Registro de Organizaciones Políticas.

El organismo declaró nula la resolución adoptada por el bloque de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se decidió la extinción de esas tiendas políticas.



El Tribunal aceptó las apelaciones presentadas por los representantes del Movimiento Político Renacer Peninsular y del Movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META), que fueron cancelados por el CNE el 31 de octubre del 2019.



El juez Ángel Torres, vicepresidente del TCE, explicó que se declaró la nulidad de la cancelación por dos razones: la ausencia de motivación en la resolución adoptada por el CNE y la falta del derecho a la defensa de las organizaciones políticas.



Alfonso Harb, representante de META, se pronunció en Twitter sobre la decisión adoptada. “Quedó evidenciada la ilegalidad... El TCE dio un paso favorable a la apelación y revocó la decisión de descalificarnos del Registro Electoral”.



Además, el Tribunal dispuso seis subreglas para que el CNE aplique adecuadamente la normativa para la extinción de partidos.



Según Torres, “al parecer el CNE entendió que la no participación (con candidatos) en una de las dos últimas elecciones bastaba para que a un movimiento se le cancele del Registro de Organizaciones”. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral obliga al CNE a revisar nuevamente, caso por caso, la situación de las 47 tiendas políticas, pero con base en las seis subreglas.



La primera norma aclara que la cancelación de organizaciones políticas se dará cuando en dos procesos electorales pluripersonales consecutivos, un movimiento político local no alcance al menos el 3% de votos en cada una de las elecciones que corresponda comparar. Además, el TCE determinó que cuando una organización política no postule candidatos a dignidades de elección popular en el nivel de gobierno respectivo no constituye, por sí mismo, una causa para su cancelación.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, señala que el Tribunal está creando un precedente de jurisprudencia sobre el tema. “La sentencia dice: señores, tienen que sujetarse a estas reglas”, indicó.



Tras conocer la sentencia, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, anunció ayer que el proceso de cancelación de las 47 organizaciones políticas deberá hacerse nuevamente, con las subreglas del TCE. “Todo vuelve a cero”.



Adicionalmente, aseguró que se notificará a la 279 organizaciones políticas que cuentan con personería jurídica sobre su estado actual, para garantizar su derecho oportuno a la defensa.



“El TCE determina nuevas reglas a considerar para la extinción, eso significa de inmediato cumplimiento”, manifestó Atamaint.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, refirió que hace tres meses ya se advirtió de la necesidad de revisar los reglamentos de cancelación de organizaciones y de la entrega del Fondo Partidario Permanente, por “violentar los derechos” de los movimientos”. Recordó que junto al consejero Verdesoto se abstuvieron de votar por la extinción de movimientos.



Informe Arroz Verde



El Pleno aprobó este viernes 20 de diciembre del 2019 el informe de la Dirección de Fiscalización del CNE que investigó los presuntos aportes irregulares del movimiento Alianza País (AP).



Los consejeros electorales Pita y Verdesoto votaron en contra, mientras el bloque de mayoría dio luz verde para remitir el informe a la Fiscalía. El documento detalla que en las cuentas de AP, entre el 2012 y 2017, se encontraron aportantes que no pagaron impuestos, donantes recurrentes, valores que excedían los límites establecidos e incluso aportantes vinculados al caso Panama Papers.



Verdesoto cuestionó que el texto señale que toda la documentación contable presentada por AP para las elecciones “fuera correcta y sin errores”. Atamaint dijo que el informe se centró en sus competencias.



El 31 de octubre el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una resolución que canceló a 47 organizaciones políticas. El TCE declaró la nulidad de la medida, por lo que los movimientos políticos mantendrán su personería jurídica.