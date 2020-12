Pleno del TCE niega recusación contra el juez Ángel Torres en caso Justicia Social

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la recusación planteada en contra del juez Ángel Torres, que fue solicitada por cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). La notificación se difundió este martes 22 de diciembre del 2020.

Torres salió sorteado para tratar la denuncia por una supuesta infracción electoral muy grave, ingresada por el movimiento Justicia Social. La agrupación, que pugna por inscribir a Álvaro Noboa como su carta para la Presidencia, denunció a los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera por supuestamente no acatar la sentencia del TCE, que dispuso que se habiliten nuevos plazos para inscribir a sus candidatos para todas las dignidades.



Los cuatro consejeros denunciados solicitaron el reemplazo del juez Torres, con base “en las declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente”.



Sin embargo, el Tribunal consideró que la conducta de Torres “no configura los presupuestos de los causales 4 y 6 del artículo 56 del Reglamento de Trámites del TCE” para solicitar la recusación.



Una vez archivado el pedido de recusación, Torres retomará el tratamiento de la causa. Inicialmente se preveía que los cuatro consejeros denunciados comparezcan a una audiencia oral de prueba este sábado 26 de diciembre, pero la diligencia será reprogramada.



El pasado 19 de diciembre, como parte del auto de cumplimiento de sentencia de Justicia Social, el Pleno del TCE resolvió enviar a la Fiscalía General del Estado un expediente contra los cuatro consejeros involucrados, por indicios de responsabilidad penal al no acatar el fallo que dispuso la inscripción de todos los candidatos de Justicia Social.



Esta pugna entre el CNE y TCE derivó en una demanda de conflicto de competencias en la Corte Constitucional (CC). Además, por ahora no se puede cerrar las listas de candidatos y tampoco se ha iniciado con la impresión de las papeletas.



Autoridades del CNE señalan que acatar la sentencia del Tribunal implicaría alterar el calendario electoral. Este martes 22 de diciembre, durante el Cuarto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, delegados de partidos y movimientos pidieron que se respete el calendario electoral y la fecha de posesión del próximo Presidente y de la Asamblea Nacional, previstos constitucionalmente para el 24 y 14 de mayo del 2021, respectivamente.