Juez del TCE admitió recurso contra resolución del CNE en caso de Justicia Social y Álvaro Noboa

Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite el recurso subjetivo propuesto por Jimmy Salazar, director del movimiento Justicia Social, en contra de una resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"En mi calidad de Juez de instancia, sustanciador de la causa (...) admitió a trámite el presente recurso Subjetivo Contencioso Electoral propuesto por señor Jimmi Román Salazar Sánchez, Director Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento Justicia Social, Lista 11, en contra de la Resolución PLE-CNE-1-11-11-2020, expedida por el Consejo Nacional electoral", reza la resolución difundida este 3 de diciembre del 2020.



Justicia Social había anunciado una "batalla jurídica" para lograr la inscripción de Álvaro Noboa, como candidato a la Presidencia.



No obstante, antes esa postulación fue rechazada por el CNE, órgano que consideró que previo a retirarle la vida jurídica a la organización no se había afectado su derecho político, por lo que no cabía una nueva elección primaria para esa dignidad. Ello generó malestar en la agrupación, pues argumentó que un fallo del TCE a su favor habilitaba esa posibilidad.



Ante ello, la directiva de la lista 11 anunció el recurso subjetivo en contra de la resolución del CNE que “reconsideró” los lineamientos para que Justicia Social siga en la contienda electoral.



El CNE dispuso que se retome el proceso de inscripción de sus candidatos, pero solo en las provincias en las que no ingresaron la documentación y en donde no pudieron hacer primarias. Esta resolución dejó sin posibilidades de que se inscriba la candidatura de Noboa.



De acuerdo con la resolución de Viteri, el recurso de Justicia Social se fundamenta en la causal No. 15 del artículo 269 del Código de la Democracia, por lo que "esta causa será tramitada en dos instancias, correspondiéndole la primera instancia a este Juzgador".

Cualquier decisión sobre Justicia Sicail y la posible candidatura de Álvaro Noboa se debe resolver hasta el 7 de enero próximo. Las elecciones son el 7 de febrero.