TCE debe resolver pugna entre Unes y el PSC por el quinto escaño legislativo de Manabí

Militantes de la alianza Unión por la Esperanza (Unes) se concentraron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), norte de Quito, para pedir que no se de paso a la apertura de 136 urnas para definir la adjudicación del quinto escaño de asambleístas de Manabí. El plantón se realizó este miércoles 21 de abril del 2021.

En el acto estuvieron Santiago Díaz, procurador de la alianza Unes, y también Joao Acuña, quien según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que obtendría la quinta curul manabita. Ellos protestaron fuera del TCE, luego de que se negara la recusación que plantearon en contra de los jueces Arturo Cabrera, Ángel Torres y Patricia Guaicha.



Según Díaz, el pedido de abrir 136 urnas en el distrito sur de Manabí no cumpliría los requisitos legales contemplados en el artículo 138 del Código de la Democracia. Es decir, que existan inconsistencias numéricas superior a un punto porcentual, falta de firmas de presidente o secretario de la junta receptora del voto, o diferencias entre las actas presentadas por los sujetos políticos y las difundidas por el CNE.



El dirigente asegura que solo en siete urnas existiría sustento jurídico para proceder a la apertura. “De forma legal no se pueden abrir esas urnas. Es similar a las más de 20 000 actas que presentó Pachakutik en la primera vuelta. Pedimos que la ley se cumpla para todos”, manifestó.



Semanas atrás representantes de Pachakutik, Suma y de la alianza PSC-Unidad Primero solicitaron a la Junta Electoral de Manabí la apertura de 500 urnas. Esa instancia, tras una revisión, autorizó que se abran 136 urnas de la circunscripción dos de esa provincia, medida que fue objetada por Unes.



Posteriormente el Pleno del CNE también ratificó la apertura, por lo que Unión por la Esperanza apeló esa decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Joao Acuña asegura que “estarán vigilantes para que se respete la democracia” y pidió que el recurso se resuelva lo más pronto posible.



Carlos Vera Mora, candidato de la alianza PSC-Unidad Primero, pugna por obtener el quinto escaño, de los nueve que se asignan en Manabí. Según datos de la Junta Electoral, la diferencia entre Acuña y Vera es de aproximadamente 280 votos.



El PSC, a través de un comunicado, pidió que el TCE “emita justicia electoral” a favor de Carlos Vera Mora y anunciaron que si no se respeta “la elección legítima” solicitarán a su bloque de la próxima Asamblea que se inicie un juicio político en contra de los jueces del Tribunal. “No hay mejor democracia que abrir las urnas que tengan un alto grado de irregularidades”.



Hasta el momento, el CNE ha entregado credenciales a asambleístas de seis provincias: Guayas, Zamora Chinchipe, Loja, Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Se prevé que la entrega concluya el 13 de mayo, un día antes de la posesión de la nueva Legislatura.



Objeción a 1 520 actas del balotaje



Santiago Díaz confirmó que también objetaron ante el CNE 1 520 actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, de las 39 985 que se procesaron. Asegura que en su control electoral detectaron supuestas inconsistencias. “Pedimos que se siga el procedimiento electoral, para que los resultados arrojen los datos que corresponden”, manifestó Díaz, aunque reconoció que si se da paso a su reclamo, solo habría una variación de “alrededor de medio punto o un punto” en relación a los resultados proclamados.



“El tema no es que varíe, sino que se legitime, se transparenten las elecciones, para que los ecuatorianos tengan la tranquilidad que ha sido de forma legal”. Sin embargo, anticipó que si en el CNE no se da paso a su reclamo, también interpondrán un recurso en el TCE.



El 18 de abril pasado el CNE oficializó que Guillermo Lasso (Creo-PSC) logró el 52,36% de votos válidos, convirtiéndose en el nuevo presidente de la República. Andrés Arauz, candidato de Unes, en cambio, alcanzó al 47,64% de la votación.