TCE niega apelación de Yaku Pérez y ratifica balotaje entre Arauz y Lasso

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la apelación presentada por el movimiento Pachakutik y su candidato presidencial, Yaku Pérez, a los resultados de las elecciones del 7 de febrero pasado.

La sentencia se dio por unanimidad de los jueces que integran el Tribunal este domingo 14 de marzo de 2021, a dos días de que arranque la campaña por el balotaje entre Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo).



El TCE determinó que el reclamo de Pérez para pedir el recuento de votos en más de 27 mil urnas no tenía sustento legal. Así dejó en firme los resultados presidenciales proclamados por el CNE el 27 de febrero pasado.



La sentencia es de última instancia y no puede ser apelada, aunque Pachakutik podrá pedir una aclaración o ampliación.



Pocos minutos después de conocida la sentencia, Pérez publicó un video en sus redes sociales donde habló de resistir, con un megáfono en mano mientras recorría la provincia de Manabí.



“Cuando los poderes fácticos se apasionan en no perder sus canonjías, sus privilegios, hacen cualquier cosa. Pero aquí estamos nosotros, que tenemos una de las armas más poderosas que ellos no la tienen: que es la verdad”, sostuvo.



Pérez insistió en sus argumentos de “fraude” en los comicios del 7 de febrero pasado, donde se ubicó en el tercer candidato más votado, detrás de Guillermo Lasso con apenas un margen de 32 115 votos.



“Si bien es cierto este rato la democracia está mal herida por estos sistemáticos fraudes sofisticados que lo hacen, fraude que lo hicieron al momento del escrutinio, metieron actas, metieron papeletas antes llenadas (...). Nosotros ahora estamos exigiendo transparencia, y para que haya transparencia abran las urnas”, insistió.



Cuando Pérez impugnó los resultados ante el CNE, este organismo determinó que solo 31 de las más de 24 mil actas que pedía el candidato que sean revisadas tenían fundamento en el Código de la Democracia, pero sin mayores cambios en los resultados.



Arauz obtuvo el 32% de los votos; Lasso, el 19,74%; Pérez, el 19,39%; y el resto se distribuyó entre otros 13 presidenciables.