TCE envía a la Fiscalía el expediente contra cuatro vocales del CNE por indicios de responsabilidad penal

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este sábado 19 de diciembre del 2020 remitir a la Fiscalía General del Estado un expediente “por indicios de responsabilidad penal” en contra de cuatro de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión se tomó por incumplimiento a la sentencia con la que semanas atrás el Tribunal devolvió la personería jurídica al movimiento Justicia Social, que impulsa la candidatura de Álvaro Noboa, y la inscripción de sus postulantes.



La medida afecta a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al vicepresidente, Enrique Pita, y a los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto, quienes aún no han reaccionado públicamente al respecto.



El fallo se dio con los votos de casi todos los jueces del TCE, menos de la vicepresidenta, Patricia Guaicha, quien argumentó que no está de acuerdo con la decisión de la mayoría del Pleno.



El Tribunal “desestima la supuesta existencia de conflicto de competencias aducida por los cuatro consejeros del CNE” al no dar paso a la inscripción de nuevas candidaturas de Justicia Social que habrían incumplido con los plazos de las primarias.



“La omisión de responsabilidades por parte del órgano administrativo electoral, al dilatar la restitución de derechos políticos a la organización Justicia Social, no puede constituir causa justificada para no aplicar las medidas de reparación integral dispuestas” por el TCE, apunta la resolución.



En la Fiscalía General del Estado se tramitarán otras tres denuncias presentadas por Justicia Social y por coidearios de Noboa contra las mismas autoridades del CNE.