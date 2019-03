El TCE descarta pronunciarse sobre voto nulo para el Cpccs, sin un pedido del CNE

LEA TAMBIÉN

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, informó que este organismo todavía no ha recibido ningún pedido del Consejo Nacional (CNE) en relación al conteo de votos para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

"Este Tribunal no ha recibido ningún pedido, por tanto, no puede pronunciarse en ningún sentido", manifestó la tarde de este 21 de marzo de 2019, en breves declaraciones a la prensa.



Lo acompañaron los jueces de este organismo que habían sido convocados para una sesión extraordinaria, a las 16:00, un día después de que la mayoría de vocales del CNE decidieran en una plenaria solicitar un pronunciamiento del Tribunal.



Viteri recalcó que esta instancia no puede actuar si no recibe una solicitud del CNE, y prefirió no adoptar una postura frente a quienes señalan que el organismo no tiene atribuciones para resolver estos temas.



"Si el Consejo Nacional Electoral presenta una petición que esté fundamentada de acuerdo con la Constitución y la Ley... este Tribunal responderá de manera inmediata en cualquier sentido que corresponda y siempre aplicando estrictamente las normas", puntualizó.

Por su parte, José Cabrera, uno de los vocales del CNE, expresó que el trámite "no es necesario", ya que durante la sesión la resolución no fue aprobada.