TCE debe pronunciarse sobre calificación de binomio de Unes e inscripción de Álvaro Noboa

En la papeleta para elegir Presidente y Vicepresidente en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 por ahora constan 15 binomios. Así lo ratificó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La funcionaria recordó que la fórmula de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes), que la componen Andrés Arauz y Carlos Rabascall, ya fue calificada, pero aún no está en firme, pues la resolución fue apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El reclamo lo impulsan Carlos Arboleda y Wilson Freire, quienes cuestionan la legalidad de Unes.



Este recurso fue admitido a trámite el 18 de noviembre pasado, por lo que el plazo para que el Tribunal emita una sentencia vence el próximo 3 de diciembre. Una vez emitido el fallo, el propio TCE deberá certificar que el binomio de Unes no tiene más apelaciones pendientes, para que su calificación quede en firme.



Situación de Álvaro Noboa



Simpatizantes del empresario Álvaro Noboa se concentraron nuevamente en los exteriores del CNE, al norte de Quito, este jueves 26 de noviembre del 2020. Se anunció que desde ese punto marcharían hasta la sede del Tribunal Contencioso Electoral. La presencia de personas complicó la circulación vehicular por la avenida 6 de Diciembre.



Los partidario piden que se de paso a la inscripción del binomio de Álvaro Noboa y Gino Cornejo para los comicios, pero el CNE argumenta que Justicia Social no reemplazó a Fabricio Correa dentro de los plazos legales.



Además de esta vigilia, Justicia Social lleva una batalla jurídica para insistir en la inscripción de Noboa. Por ejemplo, denunciaron en la Fiscalía General del Estado a los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto por supuesto desacato.



También solicitaron al TCE que se certifique el cumplimiento de la sentencia que les restituyó su personería jurídica y dispuso que continúen en carrera electoral “en igualdad de condiciones” que el resto de organizaciones políticas. Este 26 de noviembre se difundió un auto del juez Arturo Cabrera, presidente del Tribunal, en el que solicitó al CNE copias certificadas de 18 procesos vinculados a Justicia Social. El ente electoral debe remitir esa documentación en un plazo de cinco días.



La dirigencia también apeló la “reconsideración” aprobada por el CNE, que dispuso nuevos lineamientos para que Justicia Social continúe en carrea, tras mantener su personería jurídica. El Consejo dispuso que se retome el proceso de inscripción de sus candidatos, pero solo en las provincias en las que no ingresaron la documentación y en donde no pudieron hacer primarias. Esta resolución dejó sin posibilidades de que se inscriba la candidatura de Noboa para la Presidencia, pues el CNE argumentó que Justicia Social sí hizo primarias para esa dignidad y no reemplazó a Fabricio Correa dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, este recurso todavía no ha sido admitido a trámite en el TCE.



Plazos en el CNE



Diana Atamaint dijo que esperan que se resuelvan todas las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral lo más pronto posible para cerrar las papeletas e iniciar la fase de impresión. Esperan que esto ocurra en la segunda semana de diciembre, de lo contrario “podría traer complicaciones a la organización de los paquetes electorales”.



Según el calendario electoral aprobado, el plazo límite para enviar los diseños de las papeletas al Instituto Geográfico Militar (IGM), en el peor de los casos, vence el 7 de enero del 2021. Es decir, un mes antes de los comicios. Si se presenta este escenario, se podría cruzar con el inicio de la campaña electoral, que arranca el 31 de diciembre del 2020.