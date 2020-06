TCE pide no modificar calendario para elecciones de 2021; partidos insisten

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, demandó hoy, martes 16 de junio del 2020, que no se modifique el calendario para las elecciones generales de 2021, como lo piden casi todas las organizaciones políticas por el covid-19.

Cabrera adujo que en el calendario que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 12 de marzo pasado, cuatro días antes de que el Ejecutivo decretara la emergencia sanitaria, contempla plazos mínimos para que el TCE pueda resolver recursos como las impugnaciones de los resultados.



"Con los cálculos que se efectuaron de manera previa, consensuada, y que están absolutamente detallados (...), con los tiempos previstos ya aprobados, el Tribunal en su proyección prevé tener resultados definitivos, resueltos, sin que existan causas pendientes para permitir que se cumpla con las fechas previstas en la Constitución y la ley para poder entregar credenciales y proceder a la posesión de las autoridades electas el 17 de mayo de 2021. Alterar ese calendario electoral es un verdadero problema", sostuvo,.



Cabrera expresó esta postura en el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que se instaló esta tarde y del que participan representantes de los principales movimientos y partidos del país.



Sin embargo, Gustavo Larrea; de Democracia Sí, Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática; Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC); Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), insistieron para que se modificara el calendario.



Larrea y Serrano argumentaron que la pandemia es una situación de fuerza mayor y señalaron que las autoridades electorales deben actuar como lo han hecho otras instancias como la administración de justicia o el sistema educativo, que debieron emitir reglamentos excepcionales por la pandemia.



"El calendario que se aprobó ya no corresponde, el país se ha paralizado casi cuatro meses. Debemos partir que lo único inamovible son las fechas para la posesión del Presidente de la República y la Asamblea", insistió Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular.



El representante de Creo, Carlos Padrón, por su lado, enfatizó que "esta modificación no puede afectar el normal desarrollo del proceso electoral y la decisión que se adopte para modificar el calendario electoral tiene que estar debidamente motivada o sustentada, y esa motivación no puede ser la simple mención de la situación de emergencia".



En tanto que Vanesa Freire, del movimiento correísta Compromiso Social, ratificó su postura en contra de que se altere el calendario. El representante de Pachakutik, Marlon Santi, no acudió por una calamidad doméstica.