Cerca de 70 taxistas de Quito han fallecido a causa del covid-19

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha (UCTTP), desconocía ser portador del covid-19 hasta que se realizó una prueba el 22 de junio del 2020. El dirigente no había presentado ningún síntoma y tampoco ha abandonado su hogar, salvo el 1 de junio, que lo hizo para constatar la toma de pruebas a sus colegas, allí él cree que se contagió.

Este caso no ha sido el único que se ha presentado en los transportistas, pues otros conductores se han enfermado o han muerto. El representante del taxismo ejecutivo de Pichincha, Álex Morales, señaló que hasta el 15 de julio se contabilizaron 27 fallecidos de este gremio.



Hasta el jueves 16 de julio del 2020 en la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha se han registrado 29 decesos. Brunis indicó que, entre todos los taxistas que laboran en Quito, los casos de fallecimientos están entre los 65 y 70, así se desprende de un análisis realizado con los datos de otras agremiaciones.



Ante la cantidad de taxistas que han perdido la vida por la pandemia ambos directivos han iniciado diálogos con el Municipio para agilizar la toma de pruebas y modificar el calendario. Brunis sostiene que los gremios no han podido acceder a las cifras de contagiados por lo que se solicitará la información a la Secretaría de Salud. Además, asegura que no se han realizado más de 400 test a los miembros de su agrupación.



El directivo pide además que el Cabildo no realice la Revisión Técnica Vehicular (RTV) este 2020 en el transporte comercial para evitar que en los centros de revisión se generen focos de infección.



Actualmente en Quito existen 30 000 taxis, de los cuales entre 9 000 y 10 000 son ejecutivos. Desde que se estableció el semáforo amarillo operan alrededor de 16 000.



“A pesar del riesgo que conlleva continuar con nuestras actividades, el transporte comercial no se ha detenido y hemos adaptado protocolos de bioseguridad”, dijo Brunis. El uso de mascarilla para conductores y usuarios, la dotación de gel antibacterial o alcohol y la colocación de una mampara que divida las secciones del vehículo han sido algunas medidas implementadas.



En cuanto a los servicios de transporte alternativo, empresas como Cabify aún no han detectado contagios en sus conductores. La organización informó que si uno de sus empleados llegara a presentar sintomatología o se contagie de covid-19, éste será desconectado de la aplicación. Esta acción se la toma de forma preventiva y temporal hasta que se justifique el alta médica y el correcto estado de salud del conductor.