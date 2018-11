Caravanas de taxis causan congestión vehicular en vías de Quito

LEA TAMBIÉN

Miembros de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha convocaron a movilizaciones la mañana de este jueves 29 de noviembre del 2018. Cientos de vehículos amarillos se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad para manifestarse.

Ellos se oponen al incremento de cupos para la legalización de taxis que, en un inicio, era de 8 693 unidades y que se incrementará, según dicen, a más de 10 000. También rechazan la presencia de aplicativos que ofrecen servicios de transporte.

Los taxistas causaron una gran congestión en Quito este jueves 19 de noviembre del 2018.



Carlos Brunis es presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha. Mostró su molestia porque la Secretaría de Movilidad del Municipio no se reunió ayer, 28 de noviemvre, y tampoco les dieron a conocer el informe sobre los resultados de la convalidación de más cupos para taxis, que les iban a entregar.

En la Terminal Sur Guamaní también se reporta aglomeración de vehículos en la vía.



"Esperemos que en el transcurso de las horas, alguien se comunique con nosotros y podamos llegar a entendimientos apegados a la realidad", manifestó Brunis.



Inicialmente, las movilizaciones estaban previstas para ayer pero fueron suspendidas porque en la sesión del Concejo Metropolitano no se analizará la reforma a la ordenanza que trata sobre el incremento de más cupos para taxis en Quito.



Brunis explicó que los taxistas se concentraron en Carapungo, Ponciano, Panamericana Sur, Guamaní, Quitumbe, Tribuna del Sur, zona del cementerio Monteolivo y el Centro Histórico.



"En la zona del Municipio no vamos a dejar pasar a nadie. No queremos confrontar, pero desde aquí queremos enviar el mensaje de que no estamos de acuerdo con lo que el Concejo Metropolitano quiere hacer", precisó el dirigente.



Por la protesta de los taxistas, el tráfico se tornó lento y pesado en diferentes puntos de la ciudad. Una larga fila de vehículos hubo en la avenida Simón Bolívar, 50 metros más abajo del cementerio Monte Olivo.





Carga vehicular sobre la Simón Bolívar y Granados sector Ciclista, reducción del carril derecho sentido oriente - occidente. Personal operativo refuerza control zonal.



En la avenida Galo Plaza, norte de Quito, en el sector la Rumiñahui, las unidades amarillas se tomaron la vía central conduciendo a baja velocidad causando un fuerte tráfico. En redes sociales se publicaron videos de esta acción.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó tomar vías alternas: avenidas 6 de Diciembre, Eloy Alfaro, La Prensa y Mariscal Sucre.



Wilson Carchi, en su cuenta de Twitter, también alertó de una concentración de taxis en la avenida De Los Granados, desde redondel del Ciclista hasta la intersección con la Simón Bolívar, nororiente de Quito. La Policía Nacional publicó tomas aéreas de la protesta de los taxistas y la congestión vehicular que se formó en el lugar. Los agentes civiles de tránsito acudieron al sitio para gestionar la movilidad.





Se registra aglomeración de taxis sobre la avenida Simón Bolívar, en Quito, a la altura del redondel de El Ciclista, sentido sur-norte. También en el sector de la UPC del Parque Industrial.



También hay concentración de taxis en el sur de la ciudad. Los vehículos se encuentran en el sector del Quicentro Sur, Tribuna del Sur y Guamaní. Decenas de taxis ocupan las calles de esas zonas provocando congestión vehicular.

Ya pasadas las 08:00, en la Tribuna del Sur hubo un cierre, desde la Iturralde hasta el redondel de la Atahualpa, por aglomeración de carros y gente.