Los taxistas no se paralizaron en Ibarra, Riobamba, Cuenca, Esmeraldas y Santo Domingo; en Loja hubo marchas

En Ibarra, Riobamba, Cuenca, Esmeraldas y Santo Domingo no se registraron paralizaciones de los taxistas. Los taxistas trabajaron con normalidad en la capital de Imbabura. En esa provincia, las diferentes modalidades de transporte exigen un mayor control al transporte informal por parte de la Empresa Pública de Movildenor.

El lunes último, los transportistas acudieron al Municipio de Ibarra para comunicar a las autoridades su inconformidad sobre la supuesta falta de operativos de control. Marcelo Andrade, presidente de la Unión Provincial de Taxismo, aseguró que en los 60 días de la nueva administración municipal no ha existido este tipo de controles.



Sin embargo, las autoridades de Movildenor señalan que en este período se ha retenido a 44 automotores que se dedicaban al transporte informal.



La transportación no descarta con acogerse al derecho a la resistencia, si no cambia la situación.



En Chimborazo, los miembros de la Asociación de Taxistas y de la Federación Provincial de Taxistas trabajaron con normalidad en los 10 cantones de la provincia, sin embargo, delegados de las cooperativas sí viajaron a Quito para participar en la marcha nacional.



Según un comunicado de los gremios, el luto provincial declarado por la muerte del concejal Patricio Guaranga, quien fue asesinado la noche del domingo pasado, los hizo suspender la paralización en Riobamba.



"Expresamos nuestro apoyo a la resolución de la dirigencia nacional. El incremento en el costo de las gasolinas está afectando la economía de nuestras familias", señaló Pedro Brito, presidente de la cooperativa Eucaliptos.



En Cuenca, en cambio, no hubo movilizaciones. Los taxistas brindan el servicio con normalidad.



Pero en la ciudad vecina de Loja, el gremio del taxismo se unió a las movilizaciones pacíficas para exigir la entrega de la tarjeta de subsidio de la gasolina que les ofreció, hace siete meses, el Gobierno. Hasta el momento ninguno de los socios de las 28 empresas ha recibido este documento.



La marcha de los taxistas con sus familias recorrió las calles céntricas de la ciudad hasta concluir en los bajos del Municipio. Llegaron con un pliego de peticiones que incluye el control a los taxis ilegales. Además, que se elabore un estudio de factibilidad que determine, de acuerdo con el tamaño de la población, si procede o no el ingreso de plataformas digitales para el servicio de taxis.



Una comisión de taxistas de Santo Domingo de los Tsáchilas se trasladó a Quito para participar en el paro de este gremio a escala nacional.



Los representantes de la Unión Provincial de Taxistas de esta provincia viajaron la noche del martes 16 de julio del 2019 para plegar a esta medida de hecho. Fausto Mera, presidente de este gremio, dijo que decidieron salir al paro porque aún el Gobierno no cumple con la entrega de la compensación por el alza de la gasolina súper.



Además, rechazan la idea de que se permita la circulación de camionetas como un servicio similar al transporte en taxis. Este servicio ya se observa en las parroquias rurales, según Mera. Él plantea que esta decisión no se amplíe a las ciudades.



En los siete cantones de la provincia de Esmeraldas los taxistas no plegaron a la paralización convocada por el gremio nacional del taxismo.



En la capital de los esmeraldeños, las actividades se desarrollan sin ningún inconveniente, pese a los anuncios que hizo el presidente de la Unión de Taxistas, Edmundo Prado, de paralizarse.



Joel Feijó, uno de los taxistas, explicó que deben buscar otras maneras de reclamar, porque no se puede suspender el servicio, ya que afecta a todos.