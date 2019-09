Taxistas convencionales presentan medida cautelar contra el Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha presentaron la mañana de este martes 3 de septiembre del 2019, una medida cautelar ante la Justicia con el fin de prevenir y garantizar el derecho al trabajo de los conductores de la capital.

Esta medida fue adoptada luego de que el Municipio de Quito anunciara que el plan de restricción vehicular Hoy no circula, que servirá de apoyo al plan de repavimentación que comenzará en septiembre en Quito, se aplicará también para los taxis.



Unos 150 conductores de autos amarillos se concentraron la mañana de este martes en la Cruz del Papa del Parque La Carolina, en el norte de Quito. Desde allí caminaron hasta el Complejo Judicial Norte para presentar ese recurso legal.



Carlos Brunis, presidente de la Unión que agrupa a 9 000 taxistas, dijo que el alcalde Jorge Yunda no los ha escuchado cuando se acercaron para resolver el problema. “Quienes somos parte del taxismo no incidimos en la congestión vehicular”.



A su criterio, no se justifica vulnerar el derecho al trabajo, consagrado en la Constitución de la República. Tampoco la seguridad jurídica. Por eso presentaron este martes la medida cautelar. “Estamos de acuerdo con que se repavimente la ciudad, pero con base en un plan maestro de movilidad”. Considera que Quito tiene 500 000 vehículos en la actualidad y el número de taxis es muy pequeño (unos 30 000) frente al total de automotores que circulan al día.



“¡Yunda, escucha, el taxismo está en la lucha! ¡Se vive se siente, el taxismo está presente!”, gritaban los conductores mientras recorrían la avenida Amazonas. La caminata duró 30 minutos hasta llegar al Complejo Judicial Norte, en donde se montó un pequeño cerco policial de seguridad con 10 agentes antimotines.



Brunis anunció que, el lunes 9 de septiembre, se suspenderá el servicio de taxis convencionales en la urbe. “No vamos a permitir que a nuestras familias se les coarte la posibilidad de tener el sustento diario que tienen nuestros compañeros. No son cuatro días laborables, sino ocho los que nos restringen”. También manifestó que se realizará una asamblea general, para definir las medidas que se tomarán a futuro relacionadas al tema.



Pidió a Yunda que se ponga en el lugar de las familias de los taxistas y que intensifique los operativos de control a los vehículos que brindan el servicio de transporte de forma irregular. Cuestionó a los dirigentes de los taxis ejecutivos que aceptaron la restricción del Hoy no circula.



“Están de acuerdo con la medida y la aceptan por la repavimentación. Ese es problema del dirigente de los taxis ejecutivos, posiblemente él determinó que sus compañeros tienen cómo cubrir la necesidad”, manifestó Brunis.



Según mencionó, ha escuchado que las bases de los taxis ejecutivos no están de acuerdo con la restricción. Lo mismo con los propietarios de los que resultaron calificados como idóneos.



Tras la presentación de la medida cautelar, los dirigentes esperan que en el transcurso de esta semana les asignen un juez, quien se encargará de enviar al Alcalde una exhortación para que no se atente contra el derecho al trabajo. “Esta medida es previa a la acción de protección que podemos ejercer si no tenemos una respuesta definitiva”.