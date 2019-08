Taxistas ejecutivos apoyan la medida de Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dirigentes del taxismo ejecutivo ofrecieron una rueda de prensa la mañana de este lunes 19 de agosto del 2019, junto al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Danny Gaibor. En ella manifestaron su apoyo a la medida de Hoy no circula que aplicará también para taxis.

Sin embargo hay un punto en discordia. Fernando Valdés, representante del gremio de taxistas ejecutivos, señaló que esta restricción no regirá durante el mes de diciembre para taxistas, pero Gaibor dijo que ese es un pedido del taxismo que no ha sido aceptado por el Municipio de Quito.



Valdés afirmó que su sector del taxismo se suma a la iniciativa porque colaborarán en el objetivo de que Quito tenga vías expeditas y se sumarán al sacrificio que hará la ciudadanía de dejar de salir un día a la semana. Valdés dijo que 6 850 taxistas que han aceptado no circular dentro de la ciudad podrán trabajar en parroquias rurales y zonas de libre circulación, en donde no aplica el Hoy no circula.

Danny Gaibor, director de AMT, se refiere a las declaraciones del gremio de Unitaxi que han anunciado una medida de hecho para el 9 de septiembre del 2019, en rechazo a la medida. Adelantó que se armarán operativos para evitar bloqueos ese día



Vía: @anymini

Video: @dpallerismo pic.twitter.com/oipKQRw6yI — El Comercio (@elcomerciocom) August 19, 2019



La idea es que sean una especie de alimentadores que lleven personas desde y hacia la ciudad, partiendo de parroquias rurales.



Danny Gaibor se refirió a las declaraciones del gremio de Unitaxi que han anunciado una medida de hecho para el 9 de septiembre del 2019, en rechazo a la medida. Adelantó que se armarán operativos para evitar bloqueos ese día.



Según Gaibor, han escuchado las propuestas de los taxistas de Unitaxi y les han pedido ceder en su posición pero no ha habido resultados con ese sector que representa a más de la mitad del gremio, porque señaló que en Quito hay unos 20 000 taxis y los ejecutivos son 6 850.



También mencionó que se harán operativos masivos en todo el año lectivo para evitar parqueo en doble fila y se harán también controles exhaustivos en diciembre de mal parqueaderos y operativos en escuelas y centros comerciales, tomando en cuenta que en ese mes las condiciones del tránsito son complejas por las festividades de Quito, Navidad y