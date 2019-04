Taxistas cerraron las vías del centro de Latacunga

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los socios de las cooperativas y compañías de taxis de la ciudad de Latacunga bloquean las calles que dan acceso al Municipio de la capital de la provincia de Cotopaxi este miércoles, 3 de abril de 2019. Los agremiados solicitan reunirse con el alcalde Patricio Sánchez y suscribir un documento para que no se apruebe en el Concejo Municipal un Proyecto de Ordenanza que crearía nuevas operadoras de taxis en el cantón.

El presidente de la Unión de Taxis de Latacunga, Ramiro Zumba, indicó que si el alcalde Sánchez no firma ese documento mantendrán la medida de hecho de manera indefinida. "La decisión de crear o no nuevas operadoras de taxis se las debe dejar al nuevo alcalde Byron Cárdenas con los concejales".

​

La llegada del alcalde Patricio Sánchez al edificio del Municipio de Latacunga provocó enfrentamientos entre la Policía Nacional y los municipales.



Vía @fmaisanch3 pic.twitter.com/D0zjRywjNQ — El Comercio (@elcomerciocom) 3 de abril de 2019



Las nuevas autoridades municipales asumirán las funciones administrativas el 14 de mayo. Minutos antes del arribo del burgomaestre Sánchez al edificio municipal los agremiados pincharon las llantas de taxis ejecutivos y de cooperativas del cantón Salcedo.



Asimismo los taxistas se enfrentaron a la Policía Nacional y a los agentes municipales cuando intentaron ingresar al edificio Municipal. Los uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) tuvieron que lanzar gas y empujar a los agremiados para evitar que Sánchez sea agredido.



" Vamos a entregar la documentación para que tome una decisión técnica el nuevo Concejo Cantonal. Mi administración termina en menos de 30 días y no voy a aprobar o firmar nada ", aseguró Sánchez.



No obstante el alcalde electo Cárdenas indicó que no interferirá en el actual trámite del proyecto de ordenanza en el Municipio. El Burgomaestre anticipó que su decisión se basará en el estudio de movilidad del cantón para aprobar o negar la creación de más operadoras.

​