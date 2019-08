Taxistas y choferes de camionetas cerraron vía de acceso a Guayllabamba

LEA TAMBIÉN

Taxistas y choferes de camionetas cerraron la Panamericana Norte en el redondel de acceso a la parroquia de Guayllabamba, al norte de Quito, la mañana de este 8 de agosto del 2019.

Los taxistas decidieron tomar la medida desde las 08:00, porque se oponen a la legalización de otras cooperativas que hay el sector y que laboran de manera informal.



"No taxis piratas", "no más compañías", fueron parte de la consignas con las que protestaron en esta importante vía que conecta a Quito con el norte del país.



El presidente de la compañía Zoologiz Tax, Luis Silva, manifestó que decidieron cerrar la arteria porque las autoridades no les prestan atención. "No podemos permitir que más compañías de taxis laboren en al lugar porque caotizan más el tráfico y su servicio es ilegal", dijo.

Al sector acudieron miembros de la Policía para conversar con los dirigentes de las cooperativas de taxi que se sienten afectados y que habiliten la vía.



Otra de las dirigentes señaló que tomaron contacto con las autoridades para hallar una solución. Dijo que la competencia de vehículos no autorizados les perjudica a quienes trabajan de manera legal. Les quitan clientes y el trabajo disminuye por lo que no les alcanza para mantener a sus familias.



Roberto Morales, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito, manifestó que empezaron a realizar los trámites correspondientes para dar una solución a la queja de los transportistas. Añadió que realizarán los operativos pertinentes en la zona.

Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Luego de dialogar con autoridades de la AMT y de la Policía Nacional, los taxistas y otros manifestantes se retiraron de la Panamericana Norte y decidieron cerrar la vía de acceso a la parroquia en sentido sur a norte.



El coronel Fernando Bautista, comandante del Distrito Calderón, manifestó que si las personas que obstruyen la vía no se retiran del lugar procederán a evacuarlas como faculta la Ley.