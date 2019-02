Taxistas bloquean el paso vehicular de Pastaza hacia Macas, Ambato y Tena

LEA TAMBIÉN

La paralización de los taxistas en el cantón Pastaza se radicalizó la tarde de eeste jueves, 28 de febrero del 2019. Los conductores bloquearon el paso vehicular en el ingreso a la ciudad Amazónica. Las camionetas doble cabina y automóviles de color amarillo fueron estacionados en el eje vial, que une Pastaza con Macas, Ambato y Tena.

La medida se radicalizó, luego de que no llegaron a acuerdos con las autoridades de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Pastaza. Los agremiados exigen que no se aprueben nuevas compañías de taxis, se analice el alcance de las rutas intercantonales y la suspensión de la compañía Veracruz e Intrapuyo.



“Nos estamos acogiendo a nuestro derecho de resistencia. Queremos soluciones y que se acepte nuestra lista de peticiones”, indicó el presidente del gremio, Alex Sánchez.



La paralización de los transportistas tomó por sorpresa en horas de la mañana a varios vecinos del centro de la ciudad. Los vehículos amarillos bloquearon vías como la 27 de Febrero, 24 de Mayo y Francisco de Orellana para presionar por una reunión con las autoridades. Al no llegar a un acuerdo con el alcalde de Pastaza, Roberto de la Torre, decidieron cerrar el eje vial.