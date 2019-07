Taxistas comprometen apoyo contra ‘apps’

LEA TAMBIÉN

El gremio de taxistas del Ecuador tiene una aliada en la Asamblea Nacional. Se trata de la legisladora María José Carrión, de las filas del movimiento Alianza País (AP).

Ayer 17 de julio del 2019, los dirigentes no escatimaron halagos para la legisladora, a quien incluso llamaron “madrina del taxismo”, luego de llegar a cuatro acuerdos con el Gobierno, tras una movilización que convocó a cerca de 5 000 conductores en Quito, y que tuvo apoyo en Guayaquil, Tulcán, Loja y Ambato.



La participación de Carrión en la marcha de la Federación de Operadoras de Taxis (Fedotaxis) fue decisiva. Primero, en la sede de la Asamblea. Allí Carrión, presidenta de la Comisión de Trabajadores, cuestionó los aplicativos móviles, como Uber y Cabify.



“Abusan -dijo- de la necesidad. Mientras que a los taxistas les obligan a que cumplan con varios requisitos; a ellos, ni siquiera la licencia profesional”.

Los taxistas pidieron a Carrión que intercediese ante su bloque, para apoyar sus propuestas de reformas legales.



Después, Carrión actuó como vínculo entre el Ejecutivo y los taxistas, pues “consiguió” que los recibieran en el Palacio de Carondelet.



La marcha amarilla partió desde el parque El Arbolito. Al llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Independencia, los taxistas desconocían quién los recibiría en Carondelet.

Funcionarios de la Secretaría de la Política pidieron registrar una comitiva de 30 personas para pasar a la Presidencia. Posteriormente, arribó el viceministro de Transporte, Iván Carvallo, quien se encargó de liderar las negociaciones.



Tras una reunión de casi tres horas, Carvallo y Jorge Calderón, presidente de Fedotaxis, anunciaron que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) oficiará a organismos de control, para que revisen la legalidad de las plataformas digitales.



Según el documento de compromiso, que fue firmado por Carvallo, Carrión, Calderón y Álvaro Guzmán, director de la ANT, el Gobierno consultará al Ministerio de Telecomunicaciones la posibilidad de suspender a estas ‘apps’.

A la Superintendencia de Bancos se le solicitará que revise la forma en que se realizan los pagos a través de tarjetas de crédito. Mientras que el Servicio de Rentas Internas controlará su actividad.



También se solicitará a la Fiscalía investigar estas operaciones. “Se les va a decir que si quieren funcionar deben regularizase. No solo las plataformas, también los vehículos”, subrayó Carvallo.



Marco Proaño, gerente de Operaciones de Cabify en Ecuador, aseguró que esa firma está legalmente constituida en el país y que cumple con el pago de tributos. Añadió que han tenido acercamientos para concretar su regularización. “No se le puede negar el derecho al usuario de elegir el servicio que desee”, apuntó.

El segundo punto acordado es el pago de compensaciones. Según Carvallo, hasta mañana se cancelará ese rubro a los taxistas de Cuenca, Santo Domingo, Riobamba y Quevedo. Además, se reducirá a 12 días el tiempo de entrega de la tarjeta magnética para acceder al beneficio en gasolineras.



En enero, el Gobierno planteó entregar una compensación de hasta USD 99 a cada taxista. Todavía no se conoce el monto total adeudado.



El tercer acuerdo se relaciona con las reformas a la Ley de Tránsito. Desde hoy trabajarán junto con la Comisión ocasional que trata las reformas, para no dar paso a la creación de la modalidad de transporte mixto urbano-rural.

Finalmente, el Viceministro indicó que el Gobierno no apoyará excluir dentro de las contravenciones en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), transportar personas en el balde de camionetas. Además, explicó que se detendrá por 15 días la entrega de cupos para cooperativas de camionetas, hasta realizar una auditoría del transporte mixto.



El martes pasado, el taxismo se reunió con el titular de la Asamblea, César Litardo, quien se comprometió a recoger sus propuestas y a “fiscalizar” las compensaciones.



Carlos Brunis, dirigente de Pichincha, dijo que durante un mes se evaluará el cumplimiento del acuerdo de ayer.