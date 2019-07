Taxistas amenazan a la Asamblea si no da paso a eliminación de plataformas móviles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dirigentes del gremio de los taxistas amenazó hoy, miércoles 24 de julio del 2019, con retomar las movilizaciones si la Asamblea no da paso a que se prohíba la operación de aplicaciones móviles como Uber, a través de una reforma a la Ley de Tránsito.

A gritos, Jorge Calderón, rodeado de otros dirigentes de este gremio, se retiró esta mañana abruptamente de la Comisión Ocasional de Tránsito, en donde se analizan las reformas y no hay respaldo a que no se permitan las aplicaciones.



"No es posible que salgan autoridades a desafiarnos. No es posible esas contradicciones y que voceros del Gobierno Nacional quieran apoyar a ciudadanos extranjeros que operan al margen de la ley", enfatizó.



Los taxistas acudieron a la Comisión de la Asamblea acompañados de María José Carrión con sus pedidos. Argumentaron que ellos cumplen con una serie de obligaciones y tributos, a diferencia de las plataformas.