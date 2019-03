Prisión preventiva para taxista por casos de violación a Nathaly y Evelyn en Quito

LEA TAMBIÉN

La familia de Nathaly siente que se ha dado el primer paso para que se haga justicia .A las 18:30 de este jueves (28 de febrero del 2019) el juez Mauricio Estrella formuló cargos para Fernando M. por delito de violación y dictó prisión preventiva al acusado que enfrenta otras dos denuncias de violación en el caso de Evelyn y María (nombres protegidos).

Christian Arellano, abogado de la familia de Nathaly, señaló que Fernando M. podría enfrentar una pena máxima de 19 a 22 años de cárcel, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): "Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo".



Luis Ocaña, también abogado de Nathaly, dijo que el siguiente paso es detener a Fernando M., quien no se presentó en la audiencia de formulación de cargos planteada por la Fiscalía y que se inició pasadas las 15:00 de este jueves 28. "El deber de la Policía Nacional es establecer su ubicación y capturarlo lo más pronto posible".

Nathaly, menor de edad, fue representada en la denuncia por Luis Alberto, su abuelo. Según la formulación de cargos de la Fiscalía, la joven fue violada el 17 de abril del 2018; tenía entonces 15 años. Él recuerda que, un día después de la agresión, ella le confesó que tenía un problema con la Policía. Nathaly tenía miedo.



Luis Alberto no entendía qué pasaba. "Me dijo que que a las 13:30 vendría un patrullero para llevarnos a la Fiscalía. Cuando llegamos, le hicieron varios exámenes. Veía la expresión de mi nieta, estaba asustada. La fiscal de turno salió y me preguntó si era su familiar. Cuando le confirmé que sí, me notificó que Nathaly fue violada tres veces. Puse la denuncia. Se me fueron las lágrimas... Pedimos justicia, pelearemos por eso porque nos duele profundamente".

En los exteriores del centro judicial, la familia de Nathaly y amigos llegaron con carteles y gritaron consignas, demandando justicia, porque, según las investigaciones de la Fiscalía, no es el único caso de violación que inculpa al taxista. Hasta la Casa de Justicia llegó la madre de Evelyn, joven víctima afectada por el mismo agresor, cuya denuncia también espera respuesta judicial.



Cristina Almeida, del colectivo Nina Warmi, instaba a continuar levantando la voz por las víctimas: “¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Aquí estamos por ti Nathaly, por ti Evelyn, no están solas”.



Evelyn y Nathaly esperaron juntas los resultados. Tomadas de la mano, se abrazaron hasta que culminó la audiencia, al caer la tarde.



Carmen (nombre protegido), madre de Nathaly, dice que -por ahora- se siente tranquila pero también en alerta. "Espero que el proceso sea bien llevado. Mi hija todavía no se recupera. Necesitamos que su agresor no haga más daño".



Cecilia (nombre protegido), madre de Evelyn, acompañó a los familiares de Nathaly. Ella estaba conmovida por el apoyo que ha recibido y le pide al Estado ecuatoriano proteger a las víctimas y no dejar a los agresores libres. "Mi hija está fortalecida. El martes (26 de febrero del 2019), Evelyn se graduó de la carrera de Psicología. Fue muy difícil para ella levantarse. Está tratando de sanar. Pero sí, tenemos miedo. Desde que fue ultrajada, no puede salir sola. La estamos protegiendo y ella ha luchado con todas sus fuerzas".



La Fiscalía ha encontrado elementos en contra del taxista por lo ocurrido con Evelyn, de 23 años. La mañana del 7 de septiembre del 2018 ella subió a un taxi para dirigirse a la universidad, pero el conductor la forzó a ir a un motel, tras intimidarla con un cuchillo.



Por esa investigación, Fernando M. también recibió prisión preventiva, pero luego de un mes salió en libertad, en una audiencia de apelación. Una pericia de extracción de la información del celular del taxista halló 112 mujeres, entre niñas, adolescentes y adultas, registradas con nombres obscenos.

María también acudió a la Justicia para acusar al mismo hombre. Lo denunció por el abuso sexual del 2 de noviembre del 2015. Entonces, logró abrir la puerta del vehículo y caer, después de que la forzara y tocara sus partes íntimas. Una mujer la ayudó; él huyó.



Cecilia solicita a las autoridades que actúen con justicia en la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Evelyn, que se desarrollará el próximo 11 de marzo del 2019, en la Casa de la Justicia de Carapungo."Hoy acompañamos a Nathaly, porque detrás de ella y de mi hija, hay más víctimas", señala.



Por el caso, Evelyn y sus padres se encuentran en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.