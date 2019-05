Un taxista devolvió una maleta con más de USD 5 000 a una pasajera en Puyo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El taxista encontró más de USD 5 000 en una maleta dentro de su vehículo. El conductor Patricio Ojeda decidió devolver el bolso y su contenido a su dueña en el Puyo, provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.

Patricio Ojeda es un taxista, de la Cooperativa de Taxis Mariscal, en la ciudad de Puyo que ha hecho noticia este miércoles 22 de mayo del 2019 luego que se conociera que devolvió una maleta con dinero a una usuaria.



El conductor, en una entrevista para los medios de comunicación, contó que realizó una carrera a una mujer con un bebé y una adolescente de 15 años. En el trayecto, hacía las afueras del Puyo, conversaron de varias cosas. "La señora me pidió un consejo a la niña, yo le dije que estudie y se supere".



"Dios le pague, que Dios le bendiga", recuerda Ojeda que la señora le dijo al finalizar la carrera y abandonar la unidad. Luego, cuenta Ojeda, hizo dos rutas con dos pasajeros distintos, pero ninguno advirtió la presencia de la maleta.



Patricio Ojeda, en su domicilio y en compañía de su esposa, encontró la maleta con el dinero, ropa y cédula de ciudadanía de la propietaria, pero por la hora decidió devolverla al día siguiente. Contó que no pudo dormir y que al siguiente día utilizó otro vehículo para buscar a la propietaria de la maleta, ya que el taxi se encontraba averiado.



Volvió a lugar donde la había dejado el día anterior y comenzó a preguntar a varias personas, una mujer le indicó que era hermana de la persona a la que buscaba y que esperara porque la iba a llamar.



"La señora cuando me vio con la maleta entró en shock y no paraba de llorar". Ojeda cuenta que los familiares y vecinos lloraban al ver que la señora recuperó el dinero. En ese momento ella le indicó que lo había seguido en otro taxi, pero que no lo alcanzaron, y que en su desesperación había puesto un anunció en un medio de comunicación local para que le devolviera el dinero. Él afirmó que no vio en anunció en televisión.



Patricio Ojeda, nacido en Tungurahua, vive cerca de un año en el Puyo y se dedica a conducir un taxi. Antes trabajó de chofer de vehículos pesados en Francia, Inglaterra, Holanda, Alemanía e Italia.