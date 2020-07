¡Un taxista honesto!; la historia de Gregorio conmueve en redes sociales

LEA TAMBIÉN

La foto de Gregorio y unos tuits contaban la historia de una pasajera que había olvidado su celular en un taxi en la ciudad de Guayaqui, en Ecuador. El conductor devolvió el teléfono en el domicilio de la usuaria.

El viernes 10 de julio del 2020, Blanca Moncada tomó una unidad de taxi afuera de un supermercado de Urdesa, en el Puerto Principal, sin imaginar lo que pasaría. En la red social Twitter contó la historia.



Ella había salido del local comercial y decidió tomar un taxi que se encontraba afuera, el viaje no duraría más de 10 minutos, hasta su domicilio. No habló con el conductor, no se fijo en su cara, llegó a su destino y bajó.

El viaje, de no más de diez minutos, transcurrió en silencio. De hecho. No vi su rostro al subirme, sino una hora después de llegar a casa, cuando Gregorio llegó, desde muy lejos del norte de Guayaquil, para devolverme el celular. — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) July 11, 2020



Un tiempo después notó que no tenía su celular, sabía que lo había dejado en el taxi. Llamó a su teléfono y le contestaron, el conductor le indicó que iría a entregar el teléfono en unos minutos, ella había sido la última usuaria del taxi y la hija de 8 años de Gregorio encontró el celular.



Una hora después, Gregorio regresó, él había vuelto desde el norte de Guayaquil, para devolverle el celular que habían olvidado en el asiento del taxi.

Lo dejé olvidado en la parte de atrás y si hijita de 8 años se dio cuenta de que sonaba cuando él llegó a su casa, porque fui su última carrera. — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) July 11, 2020



Morales, escribió en uno de los tuits "No me alcanzaban las palabras de agradecimiento, así que le di todo mi efectivo como recompensa por su honestidad. Él empezó a llorar. Me contó que los tiempos son malos para el taxismo y que, pese a que hoy no le fue bien, pasó esto". También le dijo que hace "todo lo posible para ser una buena persona" y que era el segundo celular que devolvía en la semana.

No me alcanzaban las palabras de agradecimiento, así que le di todo mi efectivo como recompensa por su honestidad. Él empezó a llorar. Me contó que los tiempos son malos para el taxismo y que, pese a que hoy no le fue bien, pasó esto. — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) July 11, 2020



La pasajera le prometió que contaría la historia en redes sociales "para que el mundo sepa que las buenas personas aún existen y están por allí, esperando hacer el bien".



La historia conmueve a los usuarios de las redes sociales: "Por más Gregorios en cargos públicos"; "este país está repleto de gente honesta que día a día lucha por salir adelante"; "la mayoría somos honestos y nobles, aún queda esperanza"; "en tiempos de corrupción que lesiona la fe pública, que baja la moral, personas como Gregorio y gente buena que las hay nos dicen que no todo está perdido".