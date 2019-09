Taxis cancelan paro y transporte pesado tiene nuevo horario

LEA TAMBIÉN

A tres días de que empiece a regir la medida Hoy no circula, aún no se conocen los detalles de la resolución que tomará el alcalde Jorge Yunda. Pero ayer (jueves 5 de septiembre de 2019), el Cabildo logró acuerdos con dos gremios.

La dirigencia de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha (que junta a 9 000 de los 30 000 taxis de Quito) canceló el paro previsto para el lunes 9.



Así se sumaron a la Federación de Taxistas Ejecutivos que ya había anunciado su apoyo a la restricción que se aplicará durante ocho meses, mientras se activa un plan de repavimentación masiva en vías principales de Quito.



La Unión anunció su decisión luego de que sus dirigentes se reunieran con el alcalde Jorge Yunda al mediodía de ayer, en el Mercado Mayorista.



Carlos Brunis, presidente de la Unión, explicó que acatarán con normalidad la restricción hasta el 30 de noviembre. Pero señaló que desde el 1 de diciembre volverían a trabajar con normalidad como hasta hoy, es decir, sin los horarios de Hoy ni circula, ni pico y placa.



Sin embargo, Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, aclaró que el acuerdo no levantará la restricción al gremio a fines de noviembre, sino que en esa fecha se hará una evaluación.



El objetivo es determinar si existe una afectación económica para los taxistas, si sus vehículos están incidiendo o no en la movilidad dentro del perímetro de restricción o si hacen falta taxis para satisfacer la demanda del servicio. En ese caso -dice- podría revisarse la medida restrictiva. De lo contrario, se mantendría.



Por la mañana, Gaibor ofreció una rueda de prensa junto a dirigentes de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), para anunciar la flexibilización de la medida para el gremio.



Este acuerdo consiste en que se aumentará una hora diaria de restricción vehicular para el ingreso de los transportistas pesados a Quito. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de Fenatrape, señaló que el gremio actualmente no puede trabajar en la ciudad a diario en los horarios de pico y placa (07:00 a 09:30 y de 16:00 a 19:30).



Ahora, la restricción para este sector se mantendrá igual durante las mañanas, pero en la tarde y noche se aplicará de 16:00 a 20:30, con lo que el transporte pesado tendría un total de cinco horas semanales adicionales de restricción, en lugar de las 15 que implicaba el Hoy no circula.



Para los distribuidores de gas licuado de petróleo y de gasolinas la flexibilización de la medida es beneficiosa, porque podrán seguir transportando estos derivados en Quito, aunque con ciertas limitaciones.



Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), refirió que este sector transporta gasolinas y diésel en vehículos de carga pesada, por esto la restricción para ellos no será tan extrema.



Además, las horas en que deberán salir de circulación coin­ciden con el horario de atención de la terminal de despacho de derivados de El Beaterio, que funciona en el sur desde las 07:00 hasta las 16:00.



Por su parte, Gustavo Moncayo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha Luz de América, mencionó que aunque para esta actividad no se use transporte de carga pesada sino media o liviana, el acuerdo que alcanzó la Fenatrape con el Municipio los incluye.



Mientras tanto, en el sector alimenticio de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Pichincha (Capeipi) se mantiene la preocupación por la nueva restricción vehicular, porque Gaibor aclaró que el acuerdo solo atañe al transporte pesado y el resto deberá acatar el Hoy no circula.



Alberto Pérez, presidente del sector alimenticio de la Capeipi, expresó que los camiones que se emplean para transportar carnes, lácteos, panes, hortalizas, bebidas y otros, no se encuentran dentro de la categoría de carga pesada. Generalmente, para este tipo de distribución se usan automotores con capacidad de hasta 3,5 toneladas, que son considerados de carga mediana.



Por esto, Pérez insiste en el pedido de que el Municipio mantenga la restricción vehicular parcial del pico y placa, que actualmente rige para este sector y así permitir que puedan desarrollar sus actividades productivas.