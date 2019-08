Taxis mal estacionados obstruyen parada de buses en Carapungo

LEA TAMBIÉN

En la parada de buses de Carapungo ubicada en la Panamericana

Norte, al ingreso del barrio en el extremo norte de Quito, taxis mal estacionados generan conflicto. Los pasajeros tienen dificultad para bajarse de las unidades ya que el paso está obstaculizado. Este panorama se repite de manera cotidiana y los vecinos piden la intervención de las autoridades.

Sonia Valarezo, quien a diario utiliza esa parada, señaló que varias veces ha denunciado esta situación a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), pero no ha tenido ninguna respuesta favorable. "Hay que sostenerse duro y plantar bien los pies para no caerse. Los señores choferes de los taxis no se molestan en retirarse".



Los taxistas permanecen estacionados esperando clientes

junto a la vereda sentido norte-sur. El conflicto, ocurre de 06:00 a 07:00, de lunes a viernes.



Un pasajero comentó que por su edad tiene dificultad al bajar del bus. Además, tiene un problema en su pierna que le dificulta movilizarse. "No respetan ni a los mayores, solo ven su bolsillo", dijo.



Los conductores de los buses se ven obligados a parar en otro carril dejando a los pasajeros a unos cinco metros de la parada, lo que genera tráfico.



Jorge Sabando, quien conduce un bus que cubre la ruta Calderón -Terminal de Carcelén, manifestó que tiene que evadir a los taxis para no golpearlos. Señaló que él y varios de sus compañeros choferes han hablado con los agentes de tránsito pero nada ha cambiado.



La AMT informó que "con la finalidad de recuperar el espacio público se están realizando operativos permanentes de mal parqueados". En el primer semestre de este 2019, la entidad reportó un total de 8 000 vehículos que han sido citados.



La sanción por mal estacionamiento es del 10% de un Salario Básico Unificado y tres puntos menos en la licencia de conducir.